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22 минуты назад

Психолог Коновалов рассказал, как мотивировать детей учиться

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Эксперт сервиса «СберУслуги» и семейный психолог Денис Коновалов рассказал, как мотивировать детей учиться.

Психолог Коновалов рассказал, как мотивировать детей учиться
Фото: Gettyimages.ru © Keep It 100Gettyimages.ru © Keep It 100

В беседе с газетой «Известия» он выразил мнение, что детям в большинстве случаев интересно чем-то заниматься. Что касается вопроса мотивации — здесь важна среда, в которой находится ребёнок.

«Ребёнок — это корабль в море, где море — это родители и среда. От происходящего его может «покачивать», и как только родителей начинает штормить, они чрезмерно тревожатся или злятся, он изо всех сил будет стараться найти баланс», — объяснил Коновалов.

По его словам, с детьми важно разговаривать на разные темы — не только о школе и об оценках.

«Интересуйтесь, чем он живёт, что ему интересно, чем бы он хотел заниматься. Кроме того, не бойтесь делиться с детьми своим опытом, расскажите, как вы учились в школе, что вам нравилось, а что — нет. Спокойные разговоры — самый действенный способ помочь ребёнку справиться с происходящим», — порекомендовал психолог.

Он добавил, что личные разговоры помогут восстановить или наладить контакт с детьми.

Ранее детский психолог, нейропсихолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова в беседе с ФАН рассказала об особенностях детей-вундеркиндов.

Дети,Денис Коновалов,Наталья Наумова,
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