Психолог Коновалов рассказал, как мотивировать детей учиться

«Интересуйтесь, чем он живёт, что ему интересно, чем бы он хотел заниматься. Кроме того, не бойтесь делиться с детьми своим опытом, расскажите, как вы учились в школе, что вам нравилось, а что — нет. Спокойные разговоры — самый действенный способ помочь ребёнку справиться с происходящим», — порекомендовал психолог.