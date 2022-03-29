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1 час назад

Окулист предупредил о последствиях детской близорукости

Letidor.ruLetidor.ru

Детский офтальмолог и офтальмохирург, доктор медицинских наук и профессор Игорь Азнаурян сообщил, что среди детей в российских регионах к совершеннолетию близорукими становятся около 45% ребят. Проблема со зрением может быть опасна. Подробнее об этом читайте в нашей новости.

Окулист предупредил о последствиях детской близорукости
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Как сообщил окулист 5-tv.ru, быстро прогрессирующая близорукость может привести к серьезным осложнениям. Есть повышенный риск отслоения сетчатки, который спровоцирует слепоту.

Эксперт добавил: при прогрессирующей близорукости также может измениться глазное дно.

Наиболее опасно заниматься самолечением, так как у ребенка могут возникнуть различные патологии, заключил окулист.

Дети,
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