Окулист предупредил о последствиях детской близорукости

Детский офтальмолог и офтальмохирург, доктор медицинских наук и профессор Игорь Азнаурян сообщил, что среди детей в российских регионах к совершеннолетию близорукими становятся около 45% ребят. Проблема со зрением может быть опасна. Подробнее об этом читайте в нашей новости.
Как сообщил окулист 5-tv.ru, быстро прогрессирующая близорукость может привести к серьезным осложнениям. Есть повышенный риск отслоения сетчатки, который спровоцирует слепоту.
Эксперт добавил: при прогрессирующей близорукости также может измениться глазное дно.
Наиболее опасно заниматься самолечением, так как у ребенка могут возникнуть различные патологии, заключил окулист.