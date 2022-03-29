Развитие аутизма связали с ускоренным ростом одного из отделов мозга

Ученые выявили признак, который может указывать на повышенный риск аутизма. Они обнаружили, что у детей, которым поставили такой диагноз в возрасте двух лет, аномально быстро растет одна из структур мозга – миндалевидное тело, сообщает The American Journal of Psychiatry.

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К исследованию привлекли более 400 младенцев. Среди них 109 не имели никаких отклонений, у 270 была повышенная предрасположенность к аутизму (старшие брат или сестра с таким диагнозом). Еще у 29 детей ранее выявили синдром ломкой Х-хромосомы – генетическое расстройство, связанное с нарушением развития и умственной отсталостью.

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Дети прошли МРТ-сканирование в возрасте шести, 12 и 24 месяцев. К двух годам у 58 детей из группы риска диагностировали расстройства аутистического спектра (РАС).

Изучив результаты сканирования, ученые установили, что в шестимесячном возрасте миндалевидное тело у всех детей было примерно одинакового размера. Но к 12 месяцам эта область мозга существенно увеличилась у детей, у которых позднее выявили РАС. Самый быстрый рост миндалевидного тела оказался связан с наиболее тяжелыми симптомами аутизма.

«Чем быстрее миндалевидное тело росло в младенчестве, тем больше социальных трудностей проявлялось у ребенка, когда через год у него диагностировали аутизм», – подчеркнул автор исследования доцент Марк Шен.

Известно, что миндалевидное тело отвечает за обработку эмоций, включая чувство страха, а также за интерпретацию выражений лица. Оно принимает визуальные и сенсорные сигналы от органов чувств. Ученые предположили, что ранние проблемы с обработкой визуальной и сенсорной информации в младенчестве могут оказывать давление на миндалину, приводя к ее чрезмерному росту.

Рост миндалевидного тела происходит от полугода до года, то есть значительно раньше, чем ребенку ставят диагноз (сейчас это происходит в возрасте двух-трех лет). Ученые отметили, что с помощью сканирования мозга смогут выявлять детей, предрасположенных к развитию РАС, еще до возникновения симптомов. Это позволит начать раннюю терапию – например, воздействовать на обработку визуальной и другой сенсорной информации у младенцев.