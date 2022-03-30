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4 часа назад

Как помочь ребенку хорошо завершить учебный год: ответ психолога

РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Конец учебного года совсем близко. Скоро наступит пора итоговых аттестаций, диагностик и выпускных работ. Как справиться с накопившейся за долгую зиму усталостью и получить хорошие итоговые результаты, корреспонденту «ФедералПресс» рассказала Кира Макарова.

Как помочь ребенку хорошо завершить учебный год: ответ психолога
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Выстраивать режим дня ( он необходим , как воздух, на решающем этапе), больше гулять и радоваться солнцу,и , конечно , обязательно контролировать учебный процесс у ребенка. Ненавязчиво, но контролировать»,

– отметила специалист.

По словам Макаровой, не стоит вести долгие беседы с ребенком на тему учебы. Нужно просто напоминать ему, что скоро каникулы и учебный год должен быть закончен хорошо. Психолог заявила, что стоит строить планы на лето.

«Именно это поможет убрать излишнюю нервозность итогового этапа учебного года И верить, верить в ребенка! Обратить внимание на те предметы, которые сложно даются или по которым имеются плохие оценки»,

– отметила специалист.

Она рекомендовала не увеличивать нагрузку на ребенка и поддерживать его психологически.

«И помните, дети нас не слушают, они на нас смотрят. Они как мы»,

– подытожила Макарова.

Напомним, выбирать для будущего первоклассника нужно не школу, а педагога, считает психолог, автор книги «Детские вопросы» Полина Малахова. Кроме того, по мнению специалиста, родители должны быть уверены, что ребенок психологически «созрел» для учебного процесса.

Дети,Полина Малахова,
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