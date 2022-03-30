Как помочь ребенку хорошо завершить учебный год: ответ психолога

Конец учебного года совсем близко. Скоро наступит пора итоговых аттестаций, диагностик и выпускных работ. Как справиться с накопившейся за долгую зиму усталостью и получить хорошие итоговые результаты, корреспонденту «ФедералПресс» рассказала Кира Макарова.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Выстраивать режим дня ( он необходим , как воздух, на решающем этапе), больше гулять и радоваться солнцу,и , конечно , обязательно контролировать учебный процесс у ребенка. Ненавязчиво, но контролировать»,

– отметила специалист.

По словам Макаровой, не стоит вести долгие беседы с ребенком на тему учебы. Нужно просто напоминать ему, что скоро каникулы и учебный год должен быть закончен хорошо. Психолог заявила, что стоит строить планы на лето.

«Именно это поможет убрать излишнюю нервозность итогового этапа учебного года И верить, верить в ребенка! Обратить внимание на те предметы, которые сложно даются или по которым имеются плохие оценки»,

– отметила специалист.

Она рекомендовала не увеличивать нагрузку на ребенка и поддерживать его психологически.

«И помните, дети нас не слушают, они на нас смотрят. Они как мы»,

– подытожила Макарова.