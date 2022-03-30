Как подготовить ребенка к летнему лагерю

Через пару месяцев наступит лето – самое любимое и ожидаемое время для детей. Каникулы, проведенные в летнем лагере, могут дать ребенку насыщенный яркими событиями и знакомствами отдых, который запомнится ему на долгое время. А еще во время летнего отдыха дети могут получить новые знания и научиться полезным навыкам. Как отправить ребенка в детский лагерь и помочь ему адаптироваться к проживанию там, Mir24.tv рассказали психологи и педагоги.

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Как мотивировать ребенка для поездки в летний лагерь?

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Чаще мотивировать приходится тех детей, которые испытывают затруднения в общении со сверстниками, не очень любят находиться в коллективе. В таком случае стоит предложить ему то, о чем он мечтает, выбрать место с конкретным образовательным компонентом, который интересен именно ему, считает заместитель директора по образованию Всероссийского детского центра «Смена» Алексей Резник.

Сейчас выбор летних образовательных программ огромен, начиная от киносъемки и робототехники, заканчивая проектным менеджментом и правовым воспитанием. Запрос детей и родителей на «умный отдых» на пике моды. Набирает популярность и формат EduCamp, где дети погружаются в изучение профессий: проходят профориентационные пробы, развивают гибкие навыки и творческие способности.

Сегодня фокус в обучении и летнем отдыхе детей сместился в сторону развития компетенций, получения гибких навыков, которые помогут школьникам адаптироваться к постоянно меняющемуся образовательному процессу, развивать самостоятельность, исследовательские навыки и творческую активность. Летние каникулы вполне способны «перезагрузить» жизненную траекторию вашего ребенка, дать новый старт его дальнейшему развитию и самореализации.

На что обратить внимание при выборе детского лагеря?

При выборе место отдыха для ребенка обращайте внимание даже на незначительные, на первый взгляд, детали. Они могут многое сказать о качестве работы данного детского учреждения.

Убедитесь в безопасности и легитимности этой организации. Проверьте, находится ли это учреждение в реестре организаций детского отдыха и оздоровления, который составляется в каждом регионе. Территория детского учреждения должна быть огорожена, иметь круглосуточную охрану. В идеале корпуса должны располагаться в тихом и экологически чистом месте. Если есть пляж, то он должен соответствовать государственным требованиям к пляжам детских учреждений.

Оцените условия проживания. В современных детских учреждениях спальные корпуса и комнаты для ребят оснащены системами кондиционирования, санузлами, раковиной, душевой кабиной и удобной мебелью, сетью WI-FI. Лучше, когда в комнате живут школьники одного возраста. Так им будет проще найти общие интересы.

Изучите программы и распорядок дня смены. Без четкого режима дня детский отдых немыслим. Обратите внимание на то, сколько часов в день отведено спортивным занятиям, сколько – кружковой работе, сколько – отрядным делам. Уточните план тематических мероприятий, которые ждут ребенка в течение смены, для какого возраста предназначена программа, с какими навыками он вернется домой. Обязательно изучите список педагогов, которые будут работать с детьми. Он есть на сайтах всех образовательных учреждений.

Как вести себя в летнем лагере?

Многие дети еще не умеют решать свои гигиенические проблемы, или не могут приспособиться к непривычным и неуютным («чемоданным») условиям лагеря. В их пакете для душа – протекающий шампунь, раскисшее мыло, мокрая мочалка. Некоторые просто не знают, что надо развешивать полотенце для просушки, а постиранные вещи крепко отжимать и расправлять на веревке. В душевой нельзя баловаться, бегать, чтобы не упасть на скользком полу. Надо учиться мыться быстро и энергично. Старшим ребятам не помешает антиперспирант, рассказывает директор благотворительный фонд помощи больным детям «Бумажный журавлик» Ксения Зиборова.

Проблемные кровати – это когда простыня комом, полотенце валяется на полу, под одеялом песок. Дети должны понимать, что постельное белье не для красоты, а чтобы закрывать матрацы, одеяла, подушки. И что кровать – это не склад вещей, а под матрацем не надо хранить ценности.

«Во многих лагерях действует хорошее правило: нельзя принимать пищу и пить в комнатах. Хочешь попить воды, перекусить – выйди из комнаты. Иначе будут мокрые пятна на покрывале, растворимая лапша на подушке, а на полу – «суп» из одежек, разлитого сока, мусора, чемоданов. И никаких портящихся и вообще открытых продуктов в тумбочках!» – продолжает Зиборова.

Ребенок должен усвоить, что свои вещи в лагере надо складывать аккуратно и прятать: одежду – в шкаф, мелочи – в тумбочку, обувь – в отведенное место. Также следует напоминать, что пространство под кроватью, под матрасом – это не склад.

Самостоятельный ребенок должен настроить себя, что он едет в лагерь дружить, сотрудничать, учиться новому, соблюдать правила безопасного пребывания, проходить все элементы программы. Не надо бояться чего-то заранее, лучше подготовить что-то, позволяющее подружиться с ребятами. Ребенок должен знать, что и вожатые обязаны помочь ему войти в колею, не создавать почву для враждебности, не допускать развития травли, отмечает Зиборова.

Какие документы потребуются?

Правом на бесплатное зачисление на обучение в такой центр может воспользоваться каждый ребенок в возрасте от 11 до 17 лет включительно, не имеющий медицинских противопоказаний (Приказ Министерства просвещения РФ от 22 июля 2019 года № 384).

«Бесплатные путевки в детские центры выделяются за достижения ребенка в учебе, творчестве, спорте или общественной деятельности. Чтобы претендовать на их получение и принять участие в конкурсном отборе, необходимо пройти регистрацию в автоматизированной информационной системе «Путевка», загрузив туда электронное портфолио ребенка», – отмечает Резник.

Положение о конкурсе публикуется на официальном сайте детского центра. В нем разъясняется, в какие сроки нужно подать документы, кто войдет в состав жюри конкурса, когда объявят результаты.

Также можно изучить условия многочисленных конкурсов, которые проводят центры и их партнеры – организаторы той или иной смены. Условия конкурсов и положения публикуются на их официальных сайтах.

В каждом субъекте РФ существуют и бесплатные региональные квоты для детей. Списки формируют местные органы, ответственные за направление детей в детские центры. Кроме того, есть возможность просто приобрести путевку на коммерческой основе, уточняет эксперт.