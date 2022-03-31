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1 час назад

Психолог: до какого возраста младенцам можно носить подгузники

Letidor.ruLetidor.ru

Как сообщила Ирина Таранова, дети могут испытывать разные проблемы от ношения подгузников. Например, зачастую возникает раздражение кожи или неприятные ощущения. Однако есть и другие причины, по которым нужно как можно раньше приучать ребенка к горшку.

До какого возраста младенцам можно носить подгузники
Фото: PixabayPixabay

Как сообщила психолог ОСН, малыши не всегда психологически готовы переключиться на горшок.

Эксперт добавила: чаще всего малыши не испытывают психологического дискомфорта, если родитель начал сажать его на горшок.

Однако если у ребенка есть сложности с приучением к горшку, возможно, это признак тревожности. Малышу спокойнее ходить в привычном подгузнике. В таком случае лучше обратиться к психологу, заключила специалист.

Ранее «Летидор» писал о том, как быстро приучить малыша к горшку.

Дети,
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