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2 часа назад

Подмосковные врачи спасли девочку, проглотившую 100 магнитов

РИАМО

Врачи МОНИКИ спасли 5-летнюю девочку, которая проглотила 100 магнитов. Маленькой пациентке провели успешную трехчасовую операцию. Об этом сообщает пресс-служба областного Минздрава.Ребенок поступил в отделение эндоскопии со слабостью, снижением аппетита и рвотой. Выяснилось, что во время игры девочка взяла игрушку старшего брата – неокуб, состоящий из магнитов. После чего она проглотила его.

Врачи в РФ спасли девочку, проглотившую 100 магнитов
Фото:  пресс-служба министерства здравоохранения Московской области пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

«В желудке ребенка нашли множественные инородные тела: магниты скрепились между собой, образовав единую фигуру. Под общим наркозом при помощи специального эндоскопического оборудования их поэтапно извлекли из желудка. Операция продолжалась около трех часов», – сказала руководитель эндоскопического отделения МОНИКИ Елена Вакурова.

Операция прошла успешно. Девочку выписали домой в удовлетворительном состоянии после трехдневного пребывания в стационаре.

Дети,
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