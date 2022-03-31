Врачи в РФ спасли девочку, проглотившую 100 магнитов

Врачи МОНИКИ спасли 5-летнюю девочку, которая проглотила 100 магнитов. Маленькой пациентке провели успешную трехчасовую операцию. Об этом сообщает пресс-служба областного Минздрава.Ребенок поступил в отделение эндоскопии со слабостью, снижением аппетита и рвотой. Выяснилось, что во время игры девочка взяла игрушку старшего брата – неокуб, состоящий из магнитов. После чего она проглотила его.