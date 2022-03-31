Выявлена связь между дневным сном и развитием грамотности у детей

Ученые из Англии и Австралии провели исследование, чтобы выявить взаимосвязь между дневным сном и развитием грамотности у детей. Результаты эксперимента опубликованы на сайте организации Общество исследования детской психологии (SRCD).
В исследовании приняли участие 32 ребенка в возрасте от трех до пяти лет из двух детских садов в Сиднее. Сначала дошкольников протестировали на знание букв и звуков, а после разделили их на две группы: участники одной группы спали днем в течение эксперимента, а участники другой — нет.
Выяснилось, что дети, которые отдыхали днем, лучше справлялись с заданиями на определение незнакомых слов, содержащих изученные звуки. Однако сон не повлиял на эффективность обучения новым звукам и буквам.
«Мы обнаружили, что, если они дремали после того, как выучили буквенно-звуковое сопоставление, они легче вспоминали эту информацию и использовали ее для распознавания слов»,
— прокомментировала автор исследования Хуа-Чэнь Ванг.
Ванг добавила, что дошкольные учреждения могут использовать новые результаты исследования при планировании занятий в классе. Если учителям нужно передать новую информацию, они могут планировать это ближе ко времени сна детей, чтобы они лучше ее запомнили.