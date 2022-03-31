Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+20° в 
USD 83.41EUR 92.49
Войти в почту
2 часа назад

Выявлена связь между дневным сном и развитием грамотности у детей

Lenta.ru

Ученые из Англии и Австралии провели исследование, чтобы выявить взаимосвязь между дневным сном и развитием грамотности у детей. Результаты эксперимента опубликованы на сайте организации Общество исследования детской психологии (SRCD).

Выявлена связь между дневным сном и развитием грамотности у детей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В исследовании приняли участие 32 ребенка в возрасте от трех до пяти лет из двух детских садов в Сиднее. Сначала дошкольников протестировали на знание букв и звуков, а после разделили их на две группы: участники одной группы спали днем в течение эксперимента, а участники другой — нет.

Выяснилось, что дети, которые отдыхали днем, лучше справлялись с заданиями на определение незнакомых слов, содержащих изученные звуки. Однако сон не повлиял на эффективность обучения новым звукам и буквам.

«Мы обнаружили, что, если они дремали после того, как выучили буквенно-звуковое сопоставление, они легче вспоминали эту информацию и использовали ее для распознавания слов»,

— прокомментировала автор исследования Хуа-Чэнь Ванг.

Ванг добавила, что дошкольные учреждения могут использовать новые результаты исследования при планировании занятий в классе. Если учителям нужно передать новую информацию, они могут планировать это ближе ко времени сна детей, чтобы они лучше ее запомнили.

Дети,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители