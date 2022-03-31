Выявлена связь между дневным сном и развитием грамотности у детей

Ученые из Англии и Австралии провели исследование, чтобы выявить взаимосвязь между дневным сном и развитием грамотности у детей. Результаты эксперимента опубликованы на сайте организации Общество исследования детской психологии (SRCD).

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В исследовании приняли участие 32 ребенка в возрасте от трех до пяти лет из двух детских садов в Сиднее. Сначала дошкольников протестировали на знание букв и звуков, а после разделили их на две группы: участники одной группы спали днем в течение эксперимента, а участники другой — нет.

Выяснилось, что дети, которые отдыхали днем, лучше справлялись с заданиями на определение незнакомых слов, содержащих изученные звуки. Однако сон не повлиял на эффективность обучения новым звукам и буквам.

«Мы обнаружили, что, если они дремали после того, как выучили буквенно-звуковое сопоставление, они легче вспоминали эту информацию и использовали ее для распознавания слов»,

— прокомментировала автор исследования Хуа-Чэнь Ванг.