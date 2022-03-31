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2 часа назад

Диабет и беременность: как на здоровье будущего ребенка повлияет заболевание отца

Passion.ru

В ходе одного из исследований ученые Университета Южной Дании изучили влияние диабета у будущего отца на здоровье зачатого ребенка. Для этого им понадобилось в течение 19 лет собирать данные, в том числе учитывать возраст родителей, доходы, курение, прием алкоголя и прочие заболевания.

Что станет с ребенком, если отец диабетик
Фото:  Фото: freepik.com Фото: freepik.com

Авторы исследования отметили, что в работе использовались данные одноплодных детей рожденных от не больных диабетом или гипертонией матерей.

В результате выяснилось влияние диабета на здоровье мужчин. Он снижает качество спермы, а лекарства от данного заболевания воздействуют на репродуктивную функцию. Так, потомство считалось подвергшимся воздействию, если отец принимал один или несколько препаратов. Порядка 3,3% младенцев (из 1 116 799 человек) имели как минимум один врожденный дефект. В группе риска оказались дети от отцов, принимающих инсулин и препараты сульфонилмочевины, а больше всего проблем со здоровьем у ребенка возникало из-за лечения родителя метформином. «Среди детей, подвергшихся воздействию метформина, у мальчиков встречались врожденные дефекты гениталий, но доля потомства мужского пола была ниже», — говорится в публикации научного журнала ACP.

Между тем отказываться от зачатия вовсе и тем более прекращать терапию — плохая идея. Необходимо пройти консультацию специалиста, который поможет скорректировать лечение и подобрать более безопасные для потомства препараты, пишет «Доктор Питер».

Дети,
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