Что станет с ребенком, если отец диабетик

В ходе одного из исследований ученые Университета Южной Дании изучили влияние диабета у будущего отца на здоровье зачатого ребенка. Для этого им понадобилось в течение 19 лет собирать данные, в том числе учитывать возраст родителей, доходы, курение, прием алкоголя и прочие заболевания.

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Авторы исследования отметили, что в работе использовались данные одноплодных детей рожденных от не больных диабетом или гипертонией матерей.

В результате выяснилось влияние диабета на здоровье мужчин. Он снижает качество спермы, а лекарства от данного заболевания воздействуют на репродуктивную функцию. Так, потомство считалось подвергшимся воздействию, если отец принимал один или несколько препаратов. Порядка 3,3% младенцев (из 1 116 799 человек) имели как минимум один врожденный дефект. В группе риска оказались дети от отцов, принимающих инсулин и препараты сульфонилмочевины, а больше всего проблем со здоровьем у ребенка возникало из-за лечения родителя метформином. «Среди детей, подвергшихся воздействию метформина, у мальчиков встречались врожденные дефекты гениталий, но доля потомства мужского пола была ниже», — говорится в публикации научного журнала ACP.