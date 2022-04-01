Как подготовить ребенка к школе: советы психолога

«За 2-3 недели можно начать приучать будущего первоклассника к новому режиму. Для этого можно каждую неделю или пять дней вставать на полчаса – час раньше. Сдвигайте стрелку будильника постепенно, в том темпе, в котором это комфортно вам и ребенку. Кому-то легче за неделю решительно начать подъемы в 7 утра, а кому-то легче с начала августа постепенно привыкать просыпаться все раньше», – говорит Антонина Логинова.