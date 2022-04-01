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2 часа назад

Как подготовить ребенка к школе: советы психолога

РИА "ФедералПресс"

Как подготовить дошкольника предстоящим занятиям, рассказала педагог-психолог МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Владивостока Антонина Логинова.

Как подготовить ребенка к школе: советы психолога
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Очень важно, чтобы у ребенка был позитивный настрой, и чтобы поход в школу у него вызывали только приятные эмоции. 1 сентября для детей должно быть праздником, которое оно будет ждать с нетерпением», – говорит психолог.

Она отметила, что не следует пугать ребенка предстоящими домашними заданиями и заставлять повторять материал к школе, это может вызвать только негативные эмоции у детей.

Стрессом для ребенка могут и ранние подъемы, чтобы этого избежать необходимо заранее подготовить ее к новому режиму.

«За 2-3 недели можно начать приучать будущего первоклассника к новому режиму. Для этого можно каждую неделю или пять дней вставать на полчаса – час раньше. Сдвигайте стрелку будильника постепенно, в том темпе, в котором это комфортно вам и ребенку. Кому-то легче за неделю решительно начать подъемы в 7 утра, а кому-то легче с начала августа постепенно привыкать просыпаться все раньше», – говорит Антонина Логинова.

Для подготовки к школе психолог также советует выполнить упражнение по совместной подготовке рабочего места первоклассника.

«Родители вместе с ребенком могут подготовить его рабочее место, подготовить полки для учебников, составить список недостающих школьных принадлежностей», – добавила специалист.

Дети,
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