Методы воспитания из других стран, которые могут шокировать

Не секрет, что в каждой стране существуют свои правила и порядки для родителей. При этом многие вещи настолько непривычны, что иногда просто пугают. Мы решили собрать самые интересные особенности воспитания детей в разных уголках земли.

Япония

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Кстати, японский метод воспитания какое-то время был популярен и в странах Европы, в том числе и в России. Его суть в том, что ребенку разрешается абсолютно все, но только до 5 лет. Запретов для детей младшего возраста не существует совсем. И если японцам удается каким-то образом взять малыша под контроль с пятилетнего возраста, то европейским родителям не хватает духу резко переключиться в режим строгости, из-за чего возникает множество проблем с поведением. Во многом эта причина и стала основной, почему от японского метода отказались и в России.

Западная Африка

Довольно жестокие методы воспитания применяют родители в некоторых странах Западной Африки. Дело в том, что там есть традиция отправлять детей на воспитание к родственникам, которых ребенок мог никогда не видеть в своей жизни. Чаще всего это происходит из-за высокой смертности взрослого населения в некоторых племенах. Ребенок учится обращаться с инструментами и другими предметами для строительства, учатся готовить и уже в возрасте двух лет становятся полноценными членами семьи, которые могут обслуживать себя сами.

Корея

В корейских семьях дети отучены от перекусов, что звучит довольно странно для российских родителей. Это делается для того, чтобы ребенок сохранял тесную связь с родителями, и с ранних лет мог воспитать в себе культуру приема пищи. И действительно, такой метод работает — когда ребенок не успел наесться снэков и конфет, он съедает все, что предлагают ему родители за обедом, пусть и сама идея отказа поощрения может быть несколько жестокой.

Полинезия