Как подготовить будущего первоклассника к школе: советы психолога

«Прежде всего важно, чтобы родители делились с ребенком положительными моментами о своем школьном детстве. Так формируется мотивирующая часть. Первые недели докупайте ему новые ластики, ручки, точилки, чтобы ему интереснее было идти в школу и общаться с друзьями. В августе постарайтесь приучать ребенка к характерному для школы режиму и говорить о том, что он уже большой и пора получать новые интересные знания», – отметил Андрей Зберовский.