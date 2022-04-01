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3 часа назад

Как подготовить будущего первоклассника к школе: советы психолога

РИА "ФедералПресс"

ОМСК, 1 апреля, ФедералПресс. В Омске сегодня стартовала запись в первые классы. За красивой формой и яркими ранцами детей кроется колоссальный труд родителей. Психолог Андрей Зберовский в разговоре с обозревателем «ФедералПресс» дал несколько ценных советов, как подготовить ребенка к школе.

Как подготовить будущего первоклассника к школе: советы психолога
Фото: ФедералПресс / Полина ЗиновьеваФедералПресс / Полина Зиновьева

«Прежде всего важно, чтобы родители делились с ребенком положительными моментами о своем школьном детстве. Так формируется мотивирующая часть. Первые недели докупайте ему новые ластики, ручки, точилки, чтобы ему интереснее было идти в школу и общаться с друзьями. В августе постарайтесь приучать ребенка к характерному для школы режиму и говорить о том, что он уже большой и пора получать новые интересные знания», – отметил Андрей Зберовский.

Психолог считает, что нужно распланировать день ребенка таким образом, чтобы у него было время выучить уроки, но при этом оставалось время на отдых и развлечения.

«Я за то, чтобы дети оставались на продленку. Первоклассники, которые ее посещают, быстро входят в режим, они всегда собраны. Первый класс, по моему мнению, должен дать привычку к школьной стабильной жизни», – считает психолог.

Ранее «ФедералПресс» писал, что 1 апреля началась запись в первый класс. Подать заявку родители первоклассников смогут как лично, так и на региональном портале госуслуг.

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