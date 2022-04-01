Как подготовить будущего первоклассника к школе: советы психолога

ОМСК, 1 апреля, ФедералПресс. В Омске сегодня стартовала запись в первые классы. За красивой формой и яркими ранцами детей кроется колоссальный труд родителей. Психолог Андрей Зберовский в разговоре с обозревателем «ФедералПресс» дал несколько ценных советов, как подготовить ребенка к школе.
«Прежде всего важно, чтобы родители делились с ребенком положительными моментами о своем школьном детстве. Так формируется мотивирующая часть. Первые недели докупайте ему новые ластики, ручки, точилки, чтобы ему интереснее было идти в школу и общаться с друзьями. В августе постарайтесь приучать ребенка к характерному для школы режиму и говорить о том, что он уже большой и пора получать новые интересные знания», – отметил Андрей Зберовский.
Психолог считает, что нужно распланировать день ребенка таким образом, чтобы у него было время выучить уроки, но при этом оставалось время на отдых и развлечения.
«Я за то, чтобы дети оставались на продленку. Первоклассники, которые ее посещают, быстро входят в режим, они всегда собраны. Первый класс, по моему мнению, должен дать привычку к школьной стабильной жизни», – считает психолог.
Ранее «ФедералПресс» писал, что 1 апреля началась запись в первый класс. Подать заявку родители первоклассников смогут как лично, так и на региональном портале госуслуг.