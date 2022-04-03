Как неполной семье получить льготы в 2022 году

Какие выплаты от государства может получить неполная семья в 2022 году? «Рамблер» поговорил с юристом и узнал, как и кто претендует на пособие.
Комментирует Васильева Оксана Николаевна, к.ю.н., доцент Департамента правового регулирования экономической детальности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.
Неполная семья – это семья, в которой отсутствует один из родителей. В неполной семье одинокий родитель проживает совместно с ребенком (или детьми), которому еще не исполнилось 18 лет.
Необходимо, чтобы было соблюдено одно из следующих условий:
Также имущество всех членов семьи должно быть не больше установленного перечня.
Обратиться за выплатой пособия можно в МФЦ или подать заявление на портале «Госуслуг».
Для получения необходимо предоставить следующие документы:
Необходимо будет предоставить и документы, подтверждающие статус единственного родителя. Это могут быть, например, свидетельство о смерти второго родителя, решение суда о признании его умершим или безвестно отсевающим; решение суда об уплате алиментов; свидетельство о рождении ребенка, в котором отсутствует запись об отце в зависимости от ситуации.
Пособие не может быть назначено лицам, лишенных родительских прав или ограниченных в родительских правах. Пособие выплачивается раз в месяц путем зачисления денежных средств на банковский счет.
Пособие выплачивается со дня обращения граждан о выплате такого пособия до достижения ребенком 17 лет. Пособие назначается на 12 месяцев. В следующем году выплата пособия возобновляется, если ребенку не исполнилось 17 лет. Если в следующем году ребенку исполняется 17 лет, то пособие выплачивается вплоть до того месяца, в котором ребенку исполняется 17 лет.
Размер пособия составляет половину от прожиточного минимума на каждого ребенка в семье.
Отказать в выплате пособия могут, если лицо предоставило не все документы или они оказались поддельными. Также отказывают в выплате пособия, если лицо не соответствует определенным критериям. Суммируется весь доход каждого члена семьи.
Перечень источников дохода следующий:
Далее, все полученные доходы суммируются и делятся на количество членов в семье.
Одиноким родителям могут предоставляться и другие льготы:
Также по программе для молодых семей предусмотрена субсидия при покупке жилья. Если супругам не более 35 лет, то государство может компенсировать 30-35 процентов от стоимости жилья.
Семьям с детьми предусмотрены еще и другие выплаты.