Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+9° в 
USD 83.43EUR 92.15
Войти в почту
2 часа назад

Как неполной семье получить пособие в 2022 году

Дарья Амосова

Какие выплаты от государства может получить неполная семья в 2022 году? «Рамблер» поговорил с юристом и узнал, как и кто претендует на пособие.

Как неполной семье получить льготы в 2022 году
Фото: Кадр из сериала «Живем сегодняшним днем»Кадр из сериала «Живем сегодняшним днем»

Комментирует Васильева Оксана Николаевна, к.ю.н., доцент Департамента правового регулирования экономической детальности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.

Видео дня

На что могут претендовать неполные семьи

Неполная семья – это семья, в которой отсутствует один из родителей. В неполной семье одинокий родитель проживает совместно с ребенком (или детьми), которому еще не исполнилось 18 лет.

  • До 2022 года пособие полагалось неполным семьям. С 01 апреля 2022 года пособие планируется выплачивать и полным семьям тоже с учетом нуждаемости. Право на такое пособие имеет единственный родитель.

Необходимо, чтобы было соблюдено одно из следующих условий:

  • в записи акта о рождении ребенка нет сведений о втором родителе ребенка;
  • сведения об отце в запись акта о рождении ребенка внесены по требованию матери ребенка;
  • один из родителей ребенка умер, признан безвестно отсутствующим или объявлен умершим;
  • есть судебное решение, по которому один из родителей выплачивает алименты;
  • размер общего дохода семьи на одного его члена меньше прожиточного минимума.

Также имущество всех членов семьи должно быть не больше установленного перечня.

Где подать заявление

Обратиться за выплатой пособия можно в МФЦ или подать заявление на портале «Госуслуг».

Для получения необходимо предоставить следующие документы:

  • свидетельство о рождении каждого ребенка;
  • копия паспорта родителя;
  • банковские реквизиты для зачисления денежных средств;
  • справку о доходах членов семьи;
  • информацию об имуществе всех членов семьи.

Необходимо будет предоставить и документы, подтверждающие статус единственного родителя. Это могут быть, например, свидетельство о смерти второго родителя, решение суда о признании его умершим или безвестно отсевающим; решение суда об уплате алиментов; свидетельство о рождении ребенка, в котором отсутствует запись об отце в зависимости от ситуации.

Кадр из сериала «Бывает и хуже»

Порядок выплаты пособия

Пособие не может быть назначено лицам, лишенных родительских прав или ограниченных в родительских правах. Пособие выплачивается раз в месяц путем зачисления денежных средств на банковский счет.

Сроки выплат

Пособие выплачивается со дня обращения граждан о выплате такого пособия до достижения ребенком 17 лет. Пособие назначается на 12 месяцев. В следующем году выплата пособия возобновляется, если ребенку не исполнилось 17 лет. Если в следующем году ребенку исполняется 17 лет, то пособие выплачивается вплоть до того месяца, в котором ребенку исполняется 17 лет.

Размер пособия составляет половину от прожиточного минимума на каждого ребенка в семье.

Причины отказа

Отказать в выплате пособия могут, если лицо предоставило не все документы или они оказались поддельными. Также отказывают в выплате пособия, если лицо не соответствует определенным критериям. Суммируется весь доход каждого члена семьи.

Перечень источников дохода следующий:

  1. зарплата, премии;
  2. пенсии и другие пособия;
  3. стипендии и выплаты в академическом отпуске;
  4. алименты;
  5. выплата правопреемникам по пенсионному страхованию;
  6. дивиденды и проценты по ценным бумагам;
  7. проценты по вкладам в банках;
  8. доходы от бизнеса — за вычетом расходов и целевых грантов;
  9. доходы от продажи и аренды имущества;
  10. доходы по договорам авторского заказа;
  11. доход от самозанятости — без вычета расходов;
  12. доходы от источников за границей.

Далее, все полученные доходы суммируются и делятся на количество членов в семье.

На какие льготы претендуют одинокие родители

Одиноким родителям могут предоставляться и другие льготы:

  • трудовые – особенности привлечения к сверхурочной работе, при увольнении и сокращении;
  • субсидии на оплату коммунальных услуг;
  • увеличение размера стандартного налогового вычета;
  • преимущество в получении места в детском саду.

Также по программе для молодых семей предусмотрена субсидия при покупке жилья. Если супругам не более 35 лет, то государство может компенсировать 30-35 процентов от стоимости жилья.

Семьям с детьми предусмотрены еще и другие выплаты.

  • выплаты по беременности и по уходу за ребенком;
  • по рождению ребенка;
  • пособие по уходу за ребенком до достижения им полутора лет;
  • ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им трех лет;
  • ежемесячное пособие за ребенком от 3 до 7 лет;
  • материнский капитал.
Дети,Оксана Васильева,Финансовый университет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители