Как неполной семье получить льготы в 2022 году

Какие выплаты от государства может получить неполная семья в 2022 году? «Рамблер» поговорил с юристом и узнал, как и кто претендует на пособие.

Фото: Кадр из сериала «Живем сегодняшним днем» Кадр из сериала «Живем сегодняшним днем»

Видео дня

На что могут претендовать неполные семьи

Неполная семья – это семья, в которой отсутствует один из родителей. В неполной семье одинокий родитель проживает совместно с ребенком (или детьми), которому еще не исполнилось 18 лет.

До 2022 года пособие полагалось неполным семьям. С 01 апреля 2022 года пособие планируется выплачивать и полным семьям тоже с учетом нуждаемости. Право на такое пособие имеет единственный родитель.

Необходимо, чтобы было соблюдено одно из следующих условий:

в записи акта о рождении ребенка нет сведений о втором родителе ребенка;

сведения об отце в запись акта о рождении ребенка внесены по требованию матери ребенка;

один из родителей ребенка умер, признан безвестно отсутствующим или объявлен умершим;

есть судебное решение, по которому один из родителей выплачивает алименты;

размер общего дохода семьи на одного его члена меньше прожиточного минимума.

Также имущество всех членов семьи должно быть не больше установленного перечня.

Где подать заявление

Обратиться за выплатой пособия можно в МФЦ или подать заявление на портале «Госуслуг».

Для получения необходимо предоставить следующие документы:

свидетельство о рождении каждого ребенка;

копия паспорта родителя;

банковские реквизиты для зачисления денежных средств;

справку о доходах членов семьи;

информацию об имуществе всех членов семьи.

Необходимо будет предоставить и документы, подтверждающие статус единственного родителя. Это могут быть, например, свидетельство о смерти второго родителя, решение суда о признании его умершим или безвестно отсевающим; решение суда об уплате алиментов; свидетельство о рождении ребенка, в котором отсутствует запись об отце в зависимости от ситуации.

Кадр из сериала «Бывает и хуже»

Порядок выплаты пособия

Пособие не может быть назначено лицам, лишенных родительских прав или ограниченных в родительских правах. Пособие выплачивается раз в месяц путем зачисления денежных средств на банковский счет.

Сроки выплат

Пособие выплачивается со дня обращения граждан о выплате такого пособия до достижения ребенком 17 лет. Пособие назначается на 12 месяцев. В следующем году выплата пособия возобновляется, если ребенку не исполнилось 17 лет. Если в следующем году ребенку исполняется 17 лет, то пособие выплачивается вплоть до того месяца, в котором ребенку исполняется 17 лет.

Размер пособия составляет половину от прожиточного минимума на каждого ребенка в семье.

Причины отказа

Отказать в выплате пособия могут, если лицо предоставило не все документы или они оказались поддельными. Также отказывают в выплате пособия, если лицо не соответствует определенным критериям. Суммируется весь доход каждого члена семьи.

Перечень источников дохода следующий:

зарплата, премии; пенсии и другие пособия; стипендии и выплаты в академическом отпуске; алименты; выплата правопреемникам по пенсионному страхованию; дивиденды и проценты по ценным бумагам; проценты по вкладам в банках; доходы от бизнеса — за вычетом расходов и целевых грантов; доходы от продажи и аренды имущества; доходы по договорам авторского заказа; доход от самозанятости — без вычета расходов; доходы от источников за границей.

Далее, все полученные доходы суммируются и делятся на количество членов в семье.

На какие льготы претендуют одинокие родители

Одиноким родителям могут предоставляться и другие льготы:

трудовые – особенности привлечения к сверхурочной работе, при увольнении и сокращении;

субсидии на оплату коммунальных услуг;

увеличение размера стандартного налогового вычета;

преимущество в получении места в детском саду.

Также по программе для молодых семей предусмотрена субсидия при покупке жилья. Если супругам не более 35 лет, то государство может компенсировать 30-35 процентов от стоимости жилья.

Семьям с детьми предусмотрены еще и другие выплаты.