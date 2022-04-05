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2 часа назад

Психолог рассказал о правилах покупки первого смартфона ребенку

Lenta.ruиещё 1

Психолог Рональд Столберг рассказал, какими правилами должны руководствоваться родители при покупке первого смартфона ребенку. Свои советы родителям он дал в интервью журналу Psychology Today.

Психолог озвучил правила покупки первого смартфона ребенку
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Во-первых, психолог советует предложить ребенку заработать на телефон самостоятельно, выполняя простые задания по дому или проявляя успехи в учебе. Это поможет выработать в нем понимание механизма достижения целей.

Во-вторых, Столберг рекомендует заранее обговорить с ребенком правила использования смартфона. Родители должны установить время пользования гаджетом, а также показать, какие приложения можно устанавливать. Если в семье есть локальные правила, например, не брать телефон за стол, то обучать им нужно на личном примере. По мнению психолога, дети больше запоминают то, что видят, чем то, что им говорят.

Как отмечает психолог, правильное использование смартфона включает ребенка в процесс взаимодействия со сверстниками и положительно влияет на его социализацию. Обучение использованию мобильного устройства, согласно словам Столберга, является обязанностью родителей и необходимым условием безопасности ребенка.

Психолог призвал родителей не демонизировать смартфоны, так как они позволяют ребенку оставаться на связи с родителями и друзьями.

Ранее другой психолог назвала способы помочь построить детям здоровые отношения с едой. Она объяснила, как сформировать у ребенка правильные привычки в питании.

Дети,
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