Найдена взаимосвязь между дневным сном и грамотностью детей

Дневной сон — физиологическая потребность ребенка, необходимая для его нормального развития. Режим дня помогает ребенку ориентироваться во времени, способствует уравновешенности, предохраняет его нервную систему от переутомления. Если ребенок примерно в одно и то же время ест, играет, гуляет, то и засыпать ему будет гораздо легче. Как дневной сон влияет на обучение малышей, читайте в нашей новости.
Группа ученых из Австралии и Великобритании выяснила, что дневной сон может способствовать развитию грамотности у детей. В эксперименте приняли участие 32 малыша в возрасте от трех до пяти лет. Их протестировали на знание букв и звуков и разделили на две группы. Одни спали днем, другим было разрешено не ложиться.
Авторы считают, что их исследование может быть полезным для педагогов детских садов, они смогут планировать график занятий, сообщается на сайте организации исследования детской психологии (SRCD).