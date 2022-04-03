Найдена взаимосвязь между дневным сном и грамотностью детей

Дневной сон — физиологическая потребность ребенка, необходимая для его нормального развития. Режим дня помогает ребенку ориентироваться во времени, способствует уравновешенности, предохраняет его нервную систему от переутомления. Если ребенок примерно в одно и то же время ест, играет, гуляет, то и засыпать ему будет гораздо легче. Как дневной сон влияет на обучение малышей, читайте в нашей новости.

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Группа ученых из Австралии и Великобритании выяснила, что дневной сон может способствовать развитию грамотности у детей. В эксперименте приняли участие 32 малыша в возрасте от трех до пяти лет. Их протестировали на знание букв и звуков и разделили на две группы. Одни спали днем, другим было разрешено не ложиться.