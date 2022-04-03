Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+9° в 
USD 83.43EUR 92.15
Войти в почту
52 минуты назад

Ученые нашли взаимосвязь между дневным сном и грамотностью детей

Letidor.ru

Дневной сон — физиологическая потребность ребенка, необходимая для его нормального развития. Режим дня помогает ребенку ориентироваться во времени, способствует уравновешенности, предохраняет его нервную систему от переутомления. Если ребенок примерно в одно и то же время ест, играет, гуляет, то и засыпать ему будет гораздо легче. Как дневной сон влияет на обучение малышей, читайте в нашей новости.

Найдена взаимосвязь между дневным сном и грамотностью детей
Фото: Pixabay.comPixabay.com

Группа ученых из Австралии и Великобритании выяснила, что дневной сон может способствовать развитию грамотности у детей. В эксперименте приняли участие 32 малыша в возрасте от трех до пяти лет. Их протестировали на знание букв и звуков и разделили на две группы. Одни спали днем, другим было разрешено не ложиться.

Авторы считают, что их исследование может быть полезным для педагогов детских садов, они смогут планировать график занятий, сообщается на сайте организации исследования детской психологии (SRCD).

Дети,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители