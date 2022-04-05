Роспотребнадзор: доля "стелс-омикрона" в РФ выросла до 80%

Руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина заявила, что доля подвида штамма "омикрон" BA.2 или "стелс-омикрона" выросла в Российской Федерации до 80%. Второе место по распространению занимает сублиния BA.1, ее доля составляет около 12%. Об этом сообщает ТАСС.

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"В последние две недели в России наблюдается доминирование подлинии ВА.2 варианта "омикрон" — его доля составляет уже около 80%.

Второе место занимает подлиния ВА.1 — ее доля около 12%. Доля образцов, относящихся к линии ВА.1.1 стабильно снижается в течение последнего месяца", — рассказала Черкашина. Она добавила, что геновариант "дельта" представлен в РФ единичными образцами, в России его доля составляет менее 0,3-0,5%.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что доля штамма коронавируса "омикрон" в России среди зафиксированных случаев заражения составляет 98%. До этого стало известно, что в Республике Алтай начали выявлять случаи штамма "стелс-омикрон".