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2 часа назад

Диетолог рассказал о пользе витамина С для детей

Lenta.ruиещё 1

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал о пользе витамина С для детей. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Диетолог раскрыл пользу витамина С для детей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По его словам, баланс микроэлементов и витаминов имеет для ребенка особое значение, а витамин С способствует усвоению железа, синтезу коллагена, стимулирует и поддерживает иммунитет.

«Мы не знаем до конца, можно ли с помощью витамина С продлить жизнь или избежать онкозаболеваний, он должен так работать, но мы не имеем тому доказательств»,

— сообщил он. При этом, как отметил специалист, точно известно, что недостаток этого витамина приводит к проблемам с деснами, а у младенцев может вызвать замедление роста.

Также витамин С принимает участие во множестве биохимических реакций, включая, синтез коллагена, который является одним из ключевых компонентов суставов, костей, волос и кожи. По словам диетолога, прием этого витамина способствует лучшему усвоению железа, который необходим дети для правильного развития.

Ранее известный академик и кардиохирург Лео Бокерия напомнил россиянам простой и безопасный способ сохранения здоровья. По словам врача, чтобы предотвратить болезни сердца и как можно дольше оставаться активным, необходимо регулярно проходить около 10 тысяч шагов.

Дети,Михаил Гинзбург,
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