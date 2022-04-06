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2 часа назад

Педиатр объяснила, что нельзя делать при судорогах у ребенка

Letidor.ruиещё 1

Судорожные приступы, возникающие у маленьких детей в возрасте до шести лет называются фебрильными судорогами. Существует мнение о том, что подобное явление — признак развивающейся эпилепсии, но на самом деле это не так. Что делать родителям малыша в случае появления судорог, читайте в нашей новости.

Педиатр объяснила, что нельзя делать при судорогах у ребенка
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Врач-педиатр Едена Писарева рассказала в своем Telegram-канале о первой помощи в случае фебрильных судорог у ребенка. В первую очередь необходимо вызвать скорую помощь, в ожидании врачей стоит уложить малыша на бок и придержать, пока судороги не закончатся. Нельзя пытаться вставит ребенку в рот ложку или полотенце — велик риск того, что во время приступа он может повредить зубы.

Специалист отметила, если судороги появляются часто, то это повод для госпитализации, необходимо обследование, которое поможет исключить менингит и другие заболевания.

Редакция «Летидора» предупреждает: мнения врачей в новостных публикациях не приравниваются к медицинским назначениям. Всегда консультируйтесь со своим лечащим врачом.

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