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1 час назад

Врачи предупредили об опасности тяжелых школьных рюкзаков

Вечерняя Москва

Ношение школьного рюкзака, вес которого превышает допустимую норму, может негативно отразиться на здоровье ребенка. Такого мнения придерживаются врачи-педиатры.

Родителей предупредили об опасности школьных рюкзаков
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Так, по словам кандидата медицинских наук, педиатра, члена Союза педиатров России Ирины Добрецовой, чересчур тяжелый ранец может спровоцировать искривление позвоночника, когда одно плечо будет ниже другого.

"Ребенок начинает центр тяжести менять и напор стопы, это может приводить к плоскостопию. Полностью нарушается вся архитектоника костно-суставной системы ребенка",

— цитирует специалиста издание URA.RU.

Она отметила, что в старшем возрасте подобные проблемы оборачиваются грыжами, остеопорозом и остеохондрозом.

Аналогичное мнение высказал заместитель главного врача ДГКБ № 13 имени Н. Ф. Филатова, профессор кафедры детской хирургии РНИМУ имени Н. И. Пирогова, доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Выборнов.

"В целом повышенная нагрузка на суставы, тазобедренный сустав, коленный, позиционное плоскостопие, особенно если есть наклонности",

— перечислил негативные последствия от тяжести за спиной у ребенка врач.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, отношение веса рюкзака к весу ребенка должно в оптимальном случает составлять 1:10. Таким образом, вес ранца со всем содержимым для учеников 1-2 классов не должен превышать 1,5 килограмма, а для 3-4 классов — не более двух килограммов, пишет URA.RU.

Ранее детский психолог Полина Заргарова рассказала, какие ошибки совершают родители, пока их дети готовятся к сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Дети,Роспотребнадзор,
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