Врач объяснила, нужно ли родителям извиняться перед ребенком

Многие мамы и папы убеждены, что если будут извиняться перед своим ребенком, то автоматически потеряют авторитет в его глазах. Что это проявление слабости, перед ним, и такого не должно быть. Однако приносить извинения ребенку необходимо, особенно, когда взрослый не прав. Подробности читайте в нашей новости.

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Врач-невролог, кандидат медицинских наук Татьяна Стецкая рассказала в своем Telegram-канале, почему важно уметь извиняться перед ребенком. По мнению специалиста, дети, с чьим мнением считались в детстве реже становятся жертвами абьюза, но и извиняться тоже нужно уметь.