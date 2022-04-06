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2 часа назад

Врач объяснила, нужно ли родителям извиняться перед ребенком

Letidor.ru

Многие мамы и папы убеждены, что если будут извиняться перед своим ребенком, то автоматически потеряют авторитет в его глазах. Что это проявление слабости, перед ним, и такого не должно быть. Однако приносить извинения ребенку необходимо, особенно, когда взрослый не прав. Подробности читайте в нашей новости.

Врач объяснила, нужно ли родителям извиняться перед ребенком
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Врач-невролог, кандидат медицинских наук Татьяна Стецкая рассказала в своем Telegram-канале, почему важно уметь извиняться перед ребенком. По мнению специалиста, дети, с чьим мнением считались в детстве реже становятся жертвами абьюза, но и извиняться тоже нужно уметь.

Врач отметила, что лучше совсем не допускать повышения голоса, но бесконечно винить себя за это не стоит. Родителю необходимо вовремя остановиться и проанализировать ситуацию, отметила врач.

Дети,
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