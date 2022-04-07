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4 часа назад

Доктор рассказала, что должно быть в аптечке у людей старше 35 лет

Газета.Ruиещё 5

Главный клинический фармаколог департамента здравоохранения Москвы Марина Журавлева рассказала, что тонометр обязательно должен быть в домашней аптечке у людей с 35-летнего возраста. Об этом сообщает РИА "Новости". "Желательно контролировать артериальное давление, чтобы знать - оно нормальное или повышается, и тогда необходимо искать причину повышения", - сказала врач. По ее словам, если у человека в молодом возрасте, например, в 25 лет отмечается повышение артериального давления, и он не знает, что у него есть заболевание, то обязательно необходимо проконсультироваться с врачом и выяснить, есть ли какие-то заболевания и причины, которые требуют контроля уровня артериального давления. Она отметила, что до 18 лет тонометр не требуется, если нет подтвержденного сердечно-сосудистого заболевания, хотя иногда в период пубертатного созревания у подростков возникают различные нарушения тонуса сосудов, когда ребенок быстро растет, или у него возникают эмоциональные события и переживания, но это, как правило, не требует длительного медикаментозного лечения. Ранее врач объяснила, как понять, что кофе пить нельзя.

Доктор рассказала, что должно быть в аптечке у людей старше 35 лет
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Дети,Марина Журавлева,
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