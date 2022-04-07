Можно ли кормить ребенка грудью при высоком давлении у матери

Как при беременности, так и после родов гормональный фон у женщин остается крайне нестабильным. Организм работает в усиленном режиме, это не лучшим образом сказывается на системе кроветворения. Часто высокое давление наблюдается во время грудного вскармливания, можно ли при этом продолжать кормить малыша, читайте в нашей новости.

Врач-кардиолог Диана Новикова рассказала в своем Telegram-канале о том, что делать молодым мамам, если при грудном вскармливании повышается давление. Специалист считает, что артериальное давление приходит в норму примерно через три месяца после родов, но если скачки давления беспокоят постоянно, стоит обратить на это внимание.

Врач отметила, что повышенное давление в первые дни после родов встречается практически у всех женщин, лечить его нужно, если значения на тонометр превышают критические 150/95. При этом, кормить грудью можно, оно подбирать препараты для снижения артериального давления должен только специалист.

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