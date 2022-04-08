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2 часа назад

Психолог рассказала о вреде социальных сетей для детей

Lenta.ru

Психолог Жаклин Халперн рассказала, что использование социальных сетей детьми приводит к формированию у них нездоровых стандартов фигуры и красоты. В интервью для DailyMail она предупредила о вреде соцсетей и сообщила, что они способствуют развитию расстройств пищевого поведения и чувства неполноценности у подростков.

Психолог рассказала о вреде социальных сетей для детей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Психолог отмечает, что дети, которые часто используют социальные сети, сообщают о снижении удовлетворенности жизнью и внешностью. Идеальные фотографии в сети формируют у подростков нереалистичные представления о красоте, и они теряют способность видеть себя в позитивном свете, констатировала Халперн.

Психолог предупреждает, что изменения в режиме питания, особенно у девочек, могут быть спровоцированы фотографиями анорексичных девушек в социальных сетях из-за навязывания стандартов нереалистичной красоты.

Халперн советует родителям быть внимательнее к новым увлечениям ребенка и помнить, что помимо негативных моментов социальные сети имеют множество положительных последствий, например, помогают детям найти хобби и новых друзей.

Дети,
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