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1 час назад

Врач объяснила, передается ли пищевая аллергия по наследству

Letidor.ru

Сыпь, покраснение, перемены настроения малыша— это лишь малая часть симптомов, которые могут сопровождать пищевую аллергию — неправильную реакцию иммунной системы на какое-нибудь блюдо или его отдельные компоненты. Принято считать, что, если родители-аллергики, то и у ребенка возникнут с этим проблемы, так ли это на самом деле, читайте в нашей новости.

Врач объяснила, передается ли пищевая аллергия по наследству
Фото: DepositphotosDepositphotos

Врач-аллерголог, иммунолог Белла Брегвадзе рассказала в своем Telegram-канале о том, что пищевая аллергия не всегда передается от пап и мам детям. Генетическая предрасположенность — всего лишь один из факторов, которые способствую развитию пищевой аллергии.

Врач отметила, что взрослые не должны по умолчанию записывать ребенка в аллергики и самостоятельно исключать те или иные продукты из его рациона. Ранее «Летидор» писал о том, что педиатр объяснила, почему у ребенка появляется крапивница.

Редакция «Летидора» предупреждает: мнения врачей в новостных публикациях не приравниваются к медицинским назначениям. Всегда консультируйтесь со своим лечащим врачом.

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