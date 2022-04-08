Врач объяснила, передается ли пищевая аллергия по наследству

Сыпь, покраснение, перемены настроения малыша— это лишь малая часть симптомов, которые могут сопровождать пищевую аллергию — неправильную реакцию иммунной системы на какое-нибудь блюдо или его отдельные компоненты. Принято считать, что, если родители-аллергики, то и у ребенка возникнут с этим проблемы, так ли это на самом деле, читайте в нашей новости.

Фото: Depositphotos Depositphotos

Врач-аллерголог, иммунолог Белла Брегвадзе рассказала в своем Telegram-канале о том, что пищевая аллергия не всегда передается от пап и мам детям. Генетическая предрасположенность — всего лишь один из факторов, которые способствую развитию пищевой аллергии.

Врач отметила, что взрослые не должны по умолчанию записывать ребенка в аллергики и самостоятельно исключать те или иные продукты из его рациона. Ранее «Летидор» писал о том, что педиатр объяснила, почему у ребенка появляется крапивница.