"Ужасные двухлетки": что делать с детскими истериками?

В два года дети меняются, и то и делают, что впадают в истерики. Главное — не принимать эмоциональные всплески на свой счет, говорят Рошель Матач из университета Эдит Коуэн и Линн Приддис из Университета Западной Австралии в статье для сайта The Conversation. Главное — действительно попытаться понять малыша, определить, какие чувства, эмоции, желания им двигают.

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Мы не в состоянии понять мощный скачок в развитии

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Знакомьтесь, это Эли. Он с удовольствием вступил во второй год своей жизни, и теперь, в возрасте 18 месяцев, он каждый день открывает для себя что-то новое, генерирует идеи, которые он хочет немедленно претворить в жизнь. Вот прямо сейчас. Ждать не вариант.

В сочетании со своей страстью к жизни он часто бывает эмоционально подавленным и переживает частые нервные срывы. Нередко он использует такие слова и фразы, как "нет", "сделай сам" и "мое".

Иногда самая незначительная ситуация заканчивается тем, что Эли брыкается, кусается и плачет. Хоть он все еще учится командам, "Я не люблю тебя, папа!" он кричит с убийственной холодностью. Эти вспышки ярости случаются и дома, и на публике.

Исследования показывают, что истерики случаются у 87% детей в возрасте от 18 до 24 месяцев, у 91% детей в возрасте от 30 до 36 месяцев и у 59% детей в возрасте от 42 до 48 месяцев, и часто ежедневно.

"Ужасные двухлетки" — звучит очень точно, но вешать ярлык на детский возраст от 18 до 36 месяцев несправедливо по отношению к этой группе. В целом мы не в состоянии понять мощный скачок в развитии, происходящий в этом возрасте. Мы также не замечаем развивающуюся эмоциональную жизнь малыша, одновременно сложную, многогранную и волнующую.

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Что происходит?

Эли находится в "точке соприкосновения с развитием", где всплеск развития способностей сочетается с кризисом в поведении. В этом возрасте дети начинают обретать независимость, одновременно нуждаясь в том, чтобы научиться справляться с сильными чувствами, такими как страх, гнев, разочарование и печаль. Исследователи все еще выясняют, как выглядит нормальная траектория развития эмоциональной регуляции и что может ей помочь или помешать.

Интенсивные, неконтролируемые чувства и неповиновение нормальны в этом возрасте. Но родителям может быть сложно поддерживать своих малышей на этом этапе.

Сосредоточившись исключительно на поведении малыша, не получится уловить то, насколько важную роль играет уход за ребенком в социальном и эмоциональном развитии в первые годы.

Основной компонент чуткого воспитания — способность родителя проникнуть в мысли своего все еще очень маленького ребенка и понять, что поведение ребенка имеет смысл и управляется его внутренними переживаниями: чувствами, мыслями, желаниями и намерениями.

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Взгляд ребенка

Способность понимать мир с точки зрения ребенка помогает родителю предвидеть, интерпретировать и корректировать поведение ребенка так, чтобы развивать у ребенка способность экологично переживать свои эмоции.

Отец Эли не был знаком с истериками, воспитывая своего первого ребенка, у которого был более спокойный нрав, поэтому сейчас он тяжело переносит эмоциональные всплески Эли. Он злится, когда Эли отказывается делать то, что ему говорят, и кричит на него, чтобы он "немедленно прекратил". Это пугает Эли, который иногда отступает, а иногда только сильнее проявляет свои страдания.

Отец Эли не знает о внутренних переживаниях своего малыша, его сбивают с толку собственные "неконтролируемые" чувства, когда он воспитывает его. Частые эмоциональные вспышки в сочетании с авторитарным стилем воспитания подвергают детей риску развития более серьезных эмоциональных и поведенческих проблем.

Папе Эли необходимо понять, что его основная роль на данном этапе — сосредоточить внимание на опыте своего ребенка. Папе следует научиться понимать, что Эли сообщает о себе через свое поведение и реагировать на это деликатно. Этот подход может помочь такому ребенку, как Эли, не чувствовать себя подавленным.

3 правила для родителей:

1. Следите за тем, что говорите детям.

Детские истерики могут быть эмоционально сложными для родителей. Осознание и осмысление собственных чувств поможет вам более чутко реагировать на страдания вашего ребенка. Когда отец Эли понимает свои трудности с управлением гневом, он становится спокойнее, что позволяет ему сосредоточиться на эмоциональных переживаниях Эли.

2. Определите и подтвердите смешанные чувства вашего ребенка.

Маленьким детям нужна помощь родителей, чтобы они осознали: чувства, которые они выражают своим поведением, на самом деле переменчивы, это чувства, которые со временем пройдут. Им нужна помощь, чтобы назвать их, выяснить, что их вызывает, и выяснить, что может помочь.

3. Поиск скрытого смысла

Помните, что не следует принимать эмоциональные всплески на свой счет. Принимая истерику как средство общения, родители могут найти вероятные причины дистресса ребенка и продумать возможные решения.

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Внесение изменений

Благодаря новым знаниям такие родители, как отец Эли, могут помочь своему ребенку снова собраться после эмоциональных всплесков, которые со временем станут менее частыми. При постоянной поддержке малыши могут научиться переживать раздражение, обретать чувство контроля над сильными чувствами и находить слова, чтобы выразить то, что происходит внутри них.

Воспитание ребенка — непростая задача. Сегодняшние родители имеют преимущества в виде открытий и исследований в области неврологии и детского развития. Однако не все о них знают и их трудно применить на практике. Невольно мы можем вернуться к привычному воспитанию или попытаться сделать противоположное тому, как воспитывали нас самих, только чтобы обнаружить, что мы действительно свернули с верного пути.