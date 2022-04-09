Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+6° в 
USD 74.85EUR 81.71
Войти в почту
4 часа назад

Педиатр объяснила, почему у ребенка держится невысокая температура

Letidor.ru

Температура, которая не поднимается выше 37,5 градусов часто беспокоит родителей, первое, что стараются сделать мамы и папы — дать ребенку жаропонижающее. Но это большая ошибка, температура сама по себе не болезнь, а признак того, что организм борется с какой-либо инфекций, к тому же колебания температуры тела в течение дня могут быть и у совершенно здорового малыша.

Педиатр объяснила, почему у ребенка держится невысокая температура
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Врач-педиатр Мария Евдокимова рассказала в своем Telegram-канале о том, опасна ли невысокая температура у ребенка. Специалист считает, что у маленьких детей, температура до 37,5-37,8 является нормальной. Если у взрослого человека нет жалоб и он не ощущает жар или недомогание, то нет никакой необходимости считать температуру 37-37,8 повышенной. Это вариант нормы и никакие анализы сдавать не надо.

Врач отметила, что не стоит постоянно следить за тем, как изменяется температура в течение дня, важнее самочувствие, а не значения на градуснике. Субфебрильная температура не является признаком заболевания и не должна быть поводом сдавать бесконечное количество анализов.Редакция «Летидора» предупреждает: мнения врачей в новостных публикациях не приравниваются к медицинским назначениям. Всегда консультируйтесь со своим лечащим врачом.

Дети,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители