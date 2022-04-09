Педиатр объяснила, почему у ребенка держится невысокая температура

Температура, которая не поднимается выше 37,5 градусов часто беспокоит родителей, первое, что стараются сделать мамы и папы — дать ребенку жаропонижающее. Но это большая ошибка, температура сама по себе не болезнь, а признак того, что организм борется с какой-либо инфекций, к тому же колебания температуры тела в течение дня могут быть и у совершенно здорового малыша.

Врач-педиатр Мария Евдокимова рассказала в своем Telegram-канале о том, опасна ли невысокая температура у ребенка. Специалист считает, что у маленьких детей, температура до 37,5-37,8 является нормальной. Если у взрослого человека нет жалоб и он не ощущает жар или недомогание, то нет никакой необходимости считать температуру 37-37,8 повышенной. Это вариант нормы и никакие анализы сдавать не надо.