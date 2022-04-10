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2 часа назад

Педиатр перечислила, чем можно заменить дорогие подгузники

Letidor.ru

Многие родители малышей не представляют, как можно обойтись без подгузников. Это одно из самых популярных средств гигиены для новорожденных. Но в современных условиях мамы и папы столкнулись с тем, что покупка памперсов может стать очень дорогим удовольствием.

Чем можно заменить дорогие подгузники
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Врач-педиатр Ирина Мещерякова в интервью изданию «Газета.Ru» сообщила о том, какие средства выбрать в качестве альтернативы подгузникам. Специалист считает, что самый простой и безопасный для здоровья малыша вариант — марлевые подгузники. Они хорошо пропускают воздух, но самодельный памперс лучше менять как можно чаще. Временной заменой могут послужить и многоразовые подгузники.

«Многоразовые подгузники по сравнению с марлевыми имеют более анатомическую форму. При этом их размер легко регулируется с помощью липучек и кнопок.. Ношение многоразовых подгузников также может привести к опрелостям и переохлаждению» —, рассказала изданию педиатр Ирина Мещерякова.

Самой неудачной альтернативой обычным подгузникам врач считает трусики из клеенки. Даже при недолгом использовании этого средства может возникнуть серьезное раздражение кожи, а длительное ношение грозит инфекциями мочеполовой системы. Ранее «Летидор» писал о том, что психолог объяснил, до какого возраста младенцам можно носить подгузники.

Редакция «Летидора» предупреждает: мнения врачей в новостных публикациях не приравниваются к медицинским назначениям. Всегда консультируйтесь со своим лечащим врачом.

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