Чем можно заменить дорогие подгузники

Многие родители малышей не представляют, как можно обойтись без подгузников. Это одно из самых популярных средств гигиены для новорожденных. Но в современных условиях мамы и папы столкнулись с тем, что покупка памперсов может стать очень дорогим удовольствием.

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Врач-педиатр Ирина Мещерякова в интервью изданию «Газета.Ru» сообщила о том, какие средства выбрать в качестве альтернативы подгузникам. Специалист считает, что самый простой и безопасный для здоровья малыша вариант — марлевые подгузники. Они хорошо пропускают воздух, но самодельный памперс лучше менять как можно чаще. Временной заменой могут послужить и многоразовые подгузники.

«Многоразовые подгузники по сравнению с марлевыми имеют более анатомическую форму. При этом их размер легко регулируется с помощью липучек и кнопок.. Ношение многоразовых подгузников также может привести к опрелостям и переохлаждению» —, рассказала изданию педиатр Ирина Мещерякова.

Самой неудачной альтернативой обычным подгузникам врач считает трусики из клеенки. Даже при недолгом использовании этого средства может возникнуть серьезное раздражение кожи, а длительное ношение грозит инфекциями мочеполовой системы. Ранее «Летидор» писал о том, что психолог объяснил, до какого возраста младенцам можно носить подгузники.