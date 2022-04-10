Психологи назвали способы помирить братьев и сестер

Тема взаимоотношений в одной семье детей разного возраста или пола всегда актуальна. В День братьев и сестер специалист Московской службы психологической помощи Екатерина Игонина рассказала, как вести себя взрослым, чтобы поведение детей было менее конфликтным.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Одни люди считают, что иметь брата и сестру — это удача. Другие полагают, что «благодаря» сиблингам — а именно так называются по-научному дети одних родителей — у них и детство не задалось, да еще и с годами становится все труднее.

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— Почему так происходит, ответить бывает сложно. Однако в большей степени то, как начнутся и во что превратятся отношения между братьями и сестрами, зависит от родителей, — отметила психолог.

Возраст имеет значение

Специалистами считается оптимальным появление второго малыша в период, когда первому либо от трех до пяти лет, либо он уже старше семи. В первом случае первенец уже стремится к автономности, он способен определенное время играть самостоятельно, а также охотно взаимодействует с другими членами семьи, кроме мамы.

С двумя малышами до трех лет будет сложно, а недостаток внимания для любого из них в этом возрасте нежелателен. В шесть-семь лет ребенок готовится к кризису семи лет и школе, поэтому наибольшая поддержка и внимание родителей нужны, как никогда.

К тому же шестилетка уже привык ощущать себя центром семьи, и значительное уменьшение внимания к нему и его занятиям может быть травматично. А вот младший школьник настолько поглощен своей новой жизнью, что появление братика или сестрички наверняка будет воспринято спокойно.

Сохраните привычный сценарий

— Самое главное, что следует помнить, — ваш первенец в любом случае будет стороной «пострадавшей». Представьте: он был главным и единственным, все внимание счастливых мамы, папы, бабушек и дедушек, а также тетушек и дядюшек, любые игры и развлечения, разговоры и прогулки были только с ним одним! Самое вкусное, подарки и похвалы — тоже только для него. И тут появляется конкурент, который в прямом смысле с пеленок отнимает не то что половину, а и большую часть всех «почестей». Что это, как не настоящее свержение с пьедестала? — добавила специалист.

Если родители оставят без внимания психологическое состояние ребенка, который почувствовал себя отвергнутым, то переживание такой «вопиющей несправедливости» может преследовать того всю жизнь. С появлением в доме малыша жизнь первенца должна оставаться максимально неизменной, и позаботиться об этом нужно заранее. Сделайте все, чтобы чтение сказки для старшего продолжалось каждый вечер, по субботам все так же был футбол с папой, а по праздникам — поездка к бабушке вместе с мамой.

Фокус внимания — на каждом ребенке

Конечно же, в прямом смысле абсолютно все пополам делить не нужно. Однако важно, чтобы внимания, заботы, одобрения, времени для общения, игр, бесед было поровну. Избегайте деления на старшего, во всем виноватого и за все отвечающего, и младшего, который слабее и «до такого просто не додумается».

Пусть лучше старший ребенок будет чувствовать себя защитником, а младший — оберегаемым. Интересуйтесь внутренним миром каждого ребенка и обеспечивайте уникальные способы развития с учетом его способностей.

Старшего можно привлекать к уходу за младшим, только не переборщите: дошколятам хочется играть и смотреть мультики, а школьникам важно и учиться, и общаться со сверстниками, а не проводить все время с мелюзгой. Ревность и непослушание — зачастую сигнал о субъективном дефиците внимания со стороны родителей, а агрессия — защитная реакция. Подумайте, чем заинтересовать и как успокоить каждого, тогда в семье воцарится мир.

Родные, но не близкие

Постоянные ссоры, дележ родительской любви и внимания, ревность и обиды, существующие между братьями и сестрами как в детстве, так и во взрослой жизни, порой расстраивают, а то и поражают родителей. «Как же вы можете? Вы же самые близкие люди!» — пытаются воззвать к разуму папы и мамы, имея свой или чужой опыт братско-сестринской дружбы навек.

А при этом большинство родителей подчеркивает, насколько непохожи характерами их дети. Поэтому вполне естественно, если людей, имеющих разное мировоззрение, увлечения и цели в жизни, мало что связывает, кроме любви к родителям. В таком случае излишне настаивать на тесном общении и огорчаться отсутствию близости. Кстати, несмотря на видимое отчуждение, в сложные моменты родные люди почти всегда выступают заодно, поддерживая и помогая всеми силами.

Детство — это маленькая жизнь

Все мы знаем, как важно умение налаживать и поддерживать отношения в коллективе, мириться и извиняться, переживать и сочувствовать, нести ответственность за другого. А еще ухаживать, уступать и делиться, без труда поступаться своими желаниями и интересами, проявлять заботу, защищать, помогать и сплачиваться в трудную минуту, гордиться ближним и радоваться его успехам, любить и ощущать себя защищенным.

Все это и многое другое, конечно, можно постепенно усваивать годами. Но также можно получить в подарок вместе с махоньким кулечком, который принесли из роддома, или, например, с самым лучшим старшим братом, который так ждал твоего появления в своей жизни.

Если в семье между детьми конфликты происходят регулярно и никакие разговоры с родителями не помогают справиться с этим кризисом в отношениях, за поддержкой можно обратиться к специалисту. Московская служба психологической помощи предоставляет услуги консультирования, а также широкий выбор вебинаров на темы детско-родительских отношений.

Так, 12 апреля в 15:00 состоится онлайн-мероприятие «Подростки — секреты успешного взаимодействия и поддержки». Психолог расскажет, почему подростки грубят и закрываются, в рамках встречи также пройдет обсуждение родительских ошибок.

Еще одна встреча по теме состоится 15 апреля в 15:00 «Как укрепить родительский авторитет». Этот вебинар ориентирован на родителей, с которыми ребенок постоянно спорит, не реагирует на их требования, а они чувствуют себя неуверенно, срываются и не могут выразить свои эмоции без крика и агрессии.