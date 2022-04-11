5 вещей, которым девочку может научить только отец

Считается, что для взросления девочки обязательно нахождения рядом мамы. Конечно, это так, но и роль отца в жизни дочери просто неоценима. Мы вместе с семейным психологом решили собрать основные моменты, которые стоит помнить любому мужчине, в жизни которого есть любимая дочь.
Большинство девочек в раннем возрасте мечтают выйти замуж за отца, родителю стоит в этом случае объяснить своей девочке, что в его жизни уже есть любимая женщина — ее мама, а ее ждет совсем другой мужчина, когда придет ее время. В любом случае девочка растет, наблюдая за отцом — как он ведет себя с окружающими и, самое главное, как он обращается с ней. Наверное, не стоит напоминать, что женщины, выбирающие абьюзеров во взрослой жизни, чаще всего росли с абьюзером-отцом.
В паре нередко женщины сталкиваются с ситуацией, когда ее партнер не готов проявлять слабость, у женщины укрепляется мнение в том, что подобным образом ведут себя все мужчины. В результате она может некоторый страх перед сильным полом, который пытается показать только свою сильную сторону. Отец же может показать дочери, что мужчина способен быть нежным, заботливым и трогательным. Даже если ваша дочь не встретит точно такого же мужчину, в ее сознании будет жить мысль о том, что сильный пол не всегда ассоциируется с агрессией и неуступчивостью.
Не факт, что став взрослой, ваша дочь будет часто получать комплименты. И дело даже не во внешности — многие мужчины не прочь подавить волю своей второй половинки, чтобы было легче манипулировать. Именно женщины, которые с детства не получали много внимания от отца, в будущем совершенно не умеют принимать комплименты. Начинайте работу над самооценкой своей дочери с самого раннего возраста — в конце концов, она останется вашей маленькой принцессой на всю жизнь.
Конечно, можно прекрасно относиться к дочери, но не забывайте и о женщине, которая вам ее подарила. Этот пункт работает как в случае, если вы живете одной семьей, и в случае, если вы проживаете раздельно. Даже после развода с матерью дочери не стоит плохо отзываться о бывшей возлюбленной — девочка впитывает вашу реакцию и отношение, транслируя его и на себя, так как девочка всегда имеет невероятно тесную связь с матерью. Будьте аккуратны.
Вы замечали, кто в основном присутствует на детских утренниках и школьных мероприятиях? Мамы. Вы не поверите, как будет счастлива дочь, если увидит отца среди прочих зрителей. Для малышки это будет знаком, что папа не только сильный и заботливый, но и внимательный, готовый поддержать даже ее «девчачьи» интересы. Не стоит недооценивать свое присутствие в ее жизни.