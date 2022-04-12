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55 минут назад

Москвичей возмутили игры подростков на детской площадке

Мослента

Москвичей возмутили опасные игры подростков на детской площадке. Ролик, на котором запечатлены развлечения с петардами, опубликовали в группе «ВКонтакте» «Марьино».

Москвичей возмутили игры подростков на детской площадке
Фото: страница «Марьино» во «ВКонтакте»страница «Марьино» во «ВКонтакте»

На кадрах видно, как один из несовершеннолетних закидывает петарду в урну для мусора и убегает, а другой кидает подожженную петарду прямо на площадке. Многие пользователи в комментариях возмутились поведению детей. Подписчики объяснили, что такой способ развлечения является опасным не только для людей, но и для животных — домашние питомцы испытают стресс от взрывов, а птицы могут разбиться насмерть, резко вспорхнув от испуга.

«На данном видео наблюдаю вандализм и отсутствие уважения к окружающим», — добавила одна из участниц сообщества.

Жители района рассказали, что уже неоднократно делали замечания детям, раскидывающим пиротехнику, но ситуация не изменилась.

В комментариях под видео нашлись и те, кто не заметил в играх подростков ничего страшного.

«Петарды на детской площадке, серьезно? Что дальше? Начнем выпускать полные ужаса посты, что кто-то гуляет без шапки?» — написал один из юзеров.

Мужчину также поддержали некоторые пользователи сети, отметив, что в детстве развлекались похожим образом.

Ранее неизвестный бросил петарду внутри заведения «Бургер Кинг» на западе Москвы.

Дети,
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