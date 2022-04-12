Москвичей возмутили игры подростков на детской площадке

На кадрах видно, как один из несовершеннолетних закидывает петарду в урну для мусора и убегает, а другой кидает подожженную петарду прямо на площадке. Многие пользователи в комментариях возмутились поведению детей. Подписчики объяснили, что такой способ развлечения является опасным не только для людей, но и для животных — домашние питомцы испытают стресс от взрывов, а птицы могут разбиться насмерть, резко вспорхнув от испуга.