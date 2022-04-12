Модные имена 2022: как красиво назвать ребенка

Мы все с трепетом ожидаем рождения своего ребёнка и, конечно же, хотим для него всего самого лучшего, в том числе, и чтобы у него было самое модное и красивое имя.

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На самом деле из того многообразия, которое предлагают нам различные справочники, довольно трудно выбрать лучшее и наиболее подходящее для вашего малыша.

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Журнал Colady решил облегчить вам эту сложную задачу и сделал подборку самых модных, красивых и необычных имён в 2022 году для мальчиков и девочек.

Модные имена для девочек в 2022 году

Начнём с представительниц прекрасной половины человечества — маленьких принцесс.

И сначала предлагаем вам несколько рекомендаций, на которые можно ориентироваться при выборе красивого имени для девочки:

Эффектность. Существуют имена для девочек, которые очень благозвучно и необычно звучат на разных языках мира. Популярность. Некоторые родители предпочитают выбирать имя для дочери, руководствуясь рейтингами самых популярных имён предыдущего или текущего года. Редкость. Другие, наоборот, пытаются найти имя, практически не встречающееся в обиходе. Главное при этом — не забывать, чтобы оно было благозвучным не только в полном варианте, но и в уменьшительно-ласкательном. И конечно же, имя девочки должно сочетаться с отчеством, чтобы в будущем у неё не было из-за этого проблем. Характеристика имени для девочки. По знаку зодиака (китайскому, зодиакальному, друидов, натальному и т.п.) В этом случае не забывайте, что 2022 — это год Тигра, который уже наделяет ребёнка определёнными чертами личности. Христианский календарь. Верующим родителям при выборе имени для девочки можно воспользоваться Святцами, в котором собраны все христианские имена по месяцам.

Можно дать своей дочери двойное имя — это довольно необычно и, в то же время, модно. И позволит избежать разногласий в семье, если родители хотят назвать ребёнка по-разному.

Александра (Саша, Сашуля, Санечка, Шурочка и другие) — отважная, надежда, защитница.

Алиса (Алисонька, Алисочка, Лиса, Лисонька и другие) — благородная, великодушная.

Анастасия (Настюша, Настёна, Настенька, Настюня и другие) — возвращение, воскрешение.

Анна (Аня, Нюта, Нюшенька, Нюрочка) — благодетельница, миловидная, милосердная.

Валерия (Лера, Лерочка, Лерунчик, Валерочка) — волевая, здоровая, сильная.

Варвара (Варюся, Варенька, Варюша, Варварушка) — нелюдимая, ожесточённая, иностранка.

Виктория (Вика, Викуля, Викуся, Ника) — победительница, победа.

Ева (Евочка, Евушка) — подвижная, озорная, живая, жизнь, дающая жизнь. Елизавета (Лиза, Лизонька, Лизок, Лиззи) — чтущая Бога, обещание Богу.

Мария (Маша, Машенька, Машуня, Машуля) — печальная, отвергнутая, вожделенная, любимая, госпожа.

Полина (Поля, Полюшка, Пуся, Лина) — солнечная, малыш, маленькая, свободная, скромная.

София (Софа, Соня, Сонечка, Сонька) — познающая, благоразумная, рассудительная, мудрая.

Таисия (Тая, Тася, Таюся, Ася) — плодородная, поздняя, мудрая, посвящённая Исиде.

Ульяна (Уля, Ляна, Яна, Лиана) — пушистая, кудрявая, принадлежащая Юлию, счастье. Итак, предлагаем вам список самых модных имён для девочек с краткой характеристикой:

Надеюсь, что эта подборка модных и самых популярных имён для девочек в 2022 году поможет вам!

Модные имена для мальчиков в 2022 году

Ну а теперь давайте узнаем, какие имена для мальчиков будут на пике популярности в 2022 году.

Общие рекомендации по выбору имени для мальчика такие же, как и для девочек, поэтому не будем повторяться, а сразу перейдём к списку «Самых модных имён для мальчиков в 2022 году».

Андрей (Андрюша, Дюша, Андрейка, Андрюшка) — сильный, мужественный, обладающий храбростью.

Виктор (Витя, Витюша, Вик) — победитель.

Владимир (Вова, Володя, Вовчик, Вовик) — владеющий миром. Василий (Вася, Василёк, Васюта, Васёк) — царь, царственный.

Кирилл (Кирюша, Кирюня, Киря, Кирюньчик) — солнце, господин, владыка, могущественный.

Константин (Костя, Костик, Костюша, Костяша) — твёрдый, постоянный, стойкий.

Николай (Коля, Колюня, Николка, Коляня) — победитель народов. Никита (Никитка, Никитушка, Никиша, Ник) — победитель.

Пётр (Петя, Петюня, Петюша, Петенька) — непоколебимый, твёрдый, скала, камень.

Тимур (Тимчик, Тимочка, Тимурчик, Тим) — железный. Итак, в него входят следующие имена:

Эта подборка модных имён для мальчиков 2022 идеально дополняет и усиливает положительные черты характера детей, рождённых в год Тигра, и смягчает отрицательные проявления личности.

Редкие и красивые имена для мальчиков и девочек в 2022 году

Для тех родителей, кто хочет для своего малыша не только модное, но и редкое, оригинальное имя, я тоже сделала отдельные подборки для девочек и для мальчиков.

Агата (добрая);

Аделина (девушка и благородной семьи);

Амалия (трудолюбивая);

Божена (благословенная);

Владислава (владеющая славой);

Василина (властительница);

Глафира (утончённая);

Доминика (рождённая в воскресенье);

Есения (весенняя);

Илона (светлая);

Иванна (данная Богом);

Калерия (горячая);

Лада (жена). Начнём с маленьких принцесс. Модными в 2022 году будут следующие редкие имена для девочек:

Аркадий (медведь, счастливый, пастух);

Герасим (старший, чтимый, уважаемый);

Герман (родной, близкий, единоутробный);

Ефим (священный, благочестивый);

Ипполит (распрягающий коней);

Лука (светоносный, светлый, светящийся);

Леонтий (сын льва, подобный льву);

Потап (овладевший, странник);

Платон (широкий, широкоплечий);

Теодор (подарок Бога). Теперь перейдём к будущим защитникам:

Выбирая своему ребёнку необычное и редкое имя необходимо помнить, что оно может вызвать сложности в общении, особенно в подростковом возрасте и у мальчиков.

Конечно, всем родителям хочется назвать своего ребёнка оригинально и модно, но при выборе имени не забывайте о его благозвучном звучании не только в полной форме, но и в уменьшительно-ласкательной. И конечно же, помните о его сочетании с отчеством и фамилией.

Всех благ вам и вашим будущим деткам!