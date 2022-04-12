Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+25° в 
USD 79.63EUR 86.79
Войти в почту
2 часа назад

Россиянам объяснили защищающие ребенка от преступников правила

Lenta.ru

Семейный психолог и основатель Академии безопасности Ольга Бочкова объяснила россиянам правила, защищающие детей от преступников. Ее советы приводит «Газета.Ru».

Россиянам объяснили защищающие ребенка от преступников правила
Фото: ShutterstockShutterstock

По словам специалиста, запреты при общении с детьми неэффективны. «Например, запрет "никогда никуда не ходи с незнакомыми" вызывает много вопросов: "А никогда — это сколько?", "А если другой ребенок зовет меня играть?", "А если на прошлой неделе познакомились — уже можно?". Выходит путаница, запрет теряет свою силу», — рассказала Бочкова, напомнив, что взрослые часто общаются с незнакомцами: в магазине или такси.

Психолог посоветовала учить ребенка избегать манипуляций злоумышленника. «Нужно убедить малыша: если незнакомец к нему пристает, зовет с собой, настаивает, то стоит сохранять дистанцию, кричать "нет", убегать в безопасное место и рассказывать о произошедшем родителям», — объясняет она.

Уже с четырех лет, продолжает Бочкова, можно обсуждать с ребенком вопросы безопасности, вовлекая в процесс обучения и его окружение.

Ранее семейный психолог, супервизор Анна Девятка объяснила дыхательную технику «квадрат», которая может помочь при борьбе с панической атакой. В этой технике задействованы движение глаз и вестибулярный аппарат.

Дети,Ольга Бочкова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители