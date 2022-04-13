Репродуктолог рассказал, у каких пар рождаются одаренные дети

С возрастом репродуктивные функции человека начинают угасать, что в целом сказывается на возможности зачать и выносить ребенка. Однако на развитие плода и его здоровье возраст родителей никак не влияет. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил врач-репродуктолог Павел Базанов.

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По его словам, в последние годы возрастная граница рождений среди пар значительно сдвинулась:

"С точки зрения медицины, пик репродуктивной функции у женской половины человечества наступает в 44 года, а у мужской — в 55–57 лет. Дальше начинает снижаться качество мужских и женских половых клеток. Следовательно, зачать ребенка после 50 становится довольно проблематично".

При этом Базанов заявил, что у возрастной пары дети рождаются более одаренными, чем у молодой семьи:

"Если отец возрастной, а мать чуть моложе, то в такой семье, если верить народным сказаниям, дети рождаются очень одаренными и талантливыми. Кроме того, почтенный возраст родителей никак не сказывается на здоровье и развитии плода".