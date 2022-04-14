Свекровь раскрыла секрет невестки в соцсетях

23-летняя пользовательница Reddit поделилась историей о том, как мать ее супруга воспользовалась аккаунтом сына в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) и раскрыла там секрет своей невестки. Свекровь опубликовала пост, в котором рассказала о беременности женщины, несмотря на просьбы сохранить эту новость в тайне.

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Героиня истории объяснила, что они с мужем решили не говорить никому о внезапной беременности, так как пока не решили, хотят ли они быть родителями. Тем не менее супруг рассказчицы сообщил о ребенке своей матери. Свекровь авторши поста захотела поделиться новостью в соцсетях, но невестка запретила ей это делать, назвав причиной отказа желание объявить о беременности самостоятельно.

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Вскоре после этого рассказчица узнала, что свекровь зашла в аккаунт своего сына и от его лица написала пост, в котором раскрыла секрет невестки.

«Я была в шоке. По телефону она сказала, что подумала, будто мы не будем злиться, если она воспользуется одним из наших аккаунтов и сообщит новость. По ее словам, это будет выглядеть так, словно мы сами объявили о беременности», — пожаловалась авторша поста.

В итоге героиня истории накричала на свекровь, довела ее до слез и бросила трубку. После этого на девушку накричал ее муж: он решил, что жена слишком плохо обращалась с его матерью. Мужчина потребовал, чтобы супруга попросила прощения у свекрови.

Рассказчица отказалась считать себя виноватой и попросила пользователей Reddit оценить ее поступок. Многие комментаторы встали на сторону авторши поста и порекомендовали ей задуматься, действительно ли она хочет быть одной семьей с мужчиной, готовым накричать на нее, если она не согласна с его матерью.