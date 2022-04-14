Почему дети боятся своих фантазий и как им помочь

Однажды ваш ребенок говорит: «Мама, я боюсь». Не высоты, не упасть или обжечься, не грозы и грома, а декоративной руки на стене, котенка Финдуса, мужчину с большими усами за соседним столом — в общем, совсем неожиданных объектов. Точнее того, что за ними, того, что скрыто, собственных фантазий. С тех пор, как дети научаются воображать и придумывать, их фантазия, как выясняется, то и дело подсовывает им что-то такое, чего нужно обязательно бояться.

Фото: CHIPS journal CHIPS journal

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Мама и журналистка

Страх — базовая эмоция. Он нужен человеку, чтобы вовремя оценить опасность, чтобы «спрятаться или убежать». Эта эмоция запускает в организме мобилизующие процессы, готовит его к сверхсильным нагрузкам, к возможностям повреждений, активирует периферическое зрение, сердце начинает биться быстрее — словом, спасайся, малыш.

Но нам уже давно не приходится убегать от диких зверей, поэтому наши цивилизованные страхи обросли специфическими особенностями и поделились на три типа:

навязчивые — возникают в определенных жизненных ситуациях (страх высоты, замкнутого пространства, врачей, быстрой езды);

бредовые — те, которые объяснить невозможно, самые тяжелые страхи, которые могут указывать на расстройства психики;

сверхценные — это экзистенциальные страхи смерти, темноты, одиночества, сюда же относят страхи-фантазии, те самые, которые появляются в воображении ребенка, особенно ярко «живут» в его сне.

Страх собственных фантазий среди этого списка — самый «детский»: рассудительные взрослые все еще могут бояться смерти или темноты, но редко боятся сказочных или выдуманных персонажей (а если это так, то это, несомненно, клинический случай).

Происходит так потому, что маленький ребенок в определенном возрасте (примерно в два года) знакомится с более сильными, чем прежде, эмоциями, встречает их в окружающем мире, в близком круге и, наконец, в себе самом.

Он оценивает эти эмоции, и для того, чтобы ему научиться с ними правильно взаимодействовать (правильно — в данном случае значит без дальнейших травм), ему нужна постоянная тренировка, то есть столкновение с ними. В конечном итоге, как и миллионы лет назад, — для выживания, только теперь на более сложном уровне.

Именно поэтому страхи часто появляются как будто из ниоткуда — в маленькой голове все время происходят сложные процессы создания пугающих персонажей или ситуаций, о которых взрослые узнают, только когда они вербализуются.

Когда и как нужно спасать ребенка от страхов

Психологи говорят, что делать это нужно совсем не всегда. В первую очередь, нужно внимательно слушать. Дети по-разному говорят о том, чего они боятся. Одни страхи пугают их в прямом смысле — до дрожи, о других они спокойно сообщают как о чем-то обыденном. Такой страх скоро уйдет сам, с ним не нужно бороться, это обычная пугающая фантазия, которую создало богатое воображение вашего малыша.

Но если вы видите, что страх парализует ребенка и не дает двигаться дальше в прямом или переносном смысле, если ребенок прячется в вас, залезает на руки и даже плачет — то, конечно, стоит помочь ему это все преодолеть и победить.

Ни в коем случае не смейтесь над ребенком и не говорите: да ты что, это же совсем не страшно. Это вам кажется, что это «всего лишь» маленькая волна. Он же видит, что эта волна только что смыла и уничтожила построенный им дом из камней, а это означает только одно: что она так же может уничтожить и его самого.

Все детские страхи (тем более фантазии) — чрезвычайно важны. Важны не столько своим первоначальным смыслом, сколько родительской реакцией на них. Именно от вас они ждут поддержки, и обесценивание — не совсем то, ради чего они прячутся у вас под мышкой.

Защитите, примите, а потом говорите. Лучше всего, если у вас есть возможность, обнимите ребенка и согласитесь с ним: я вижу, что тебя очень испугал этот кит — расскажешь мне, почему? Скорее всего, сразу он не расскажет.

Тогда вам придется признаться, что и вас тоже что-то пугало, когда вы были ребенком, и о том, как ваша мама вас защитила. Пообещать, что и вы обязательно его защитите. Аккуратно выяснить, почему же именно этот персонаж такой страшный. А потом использовать простые техники, которыми пользуются психологи всего мира.

Нарисуйте этот страх. Если ребенку нравится рисовать, попросите его нарисовать то, что его напугало, а затем разберите рисунок подробно. Выясните, где у этого персонажа глаза, руки, может быть, зубы, обратите внимание, как нарисованы части тела, — ребенок в рисунке всегда выделяет наиболее важное, потому, изображая страх, он наверняка нарисует крупнее то, что пугает его больше всего.

После подробного разбора вам станет яснее, с чем именно нужно бороться. Сочините вместе историю этого персонажа — почему он такой? Почему у него такие большие зубы? Чтобы съесть кого-то? А что он любит есть? Маленьких мальчиков? Кто это сказал? А может быть такими большими зубами удобно грызть яблоки или морковку? Давай нарисуем ему яблоко!

Слишком большие руки? Давай подарим ему гитару — пусть он на ней играет! Не нивелируйте страх — очеловечьте его и задобрите. Если в следующий раз ребенок снова скажет, что боится того же персонажа, напомните ему, что вы уже сделали, повторите историю.

Сказка про страх. Рисунки не участвуют, зато придется разговаривать. Расскажите ребенку историю, в которой он — главный герой, где он отправляется на встречу со Страхом, но обязательно вместе с Помощником (мамой, папой). Предлагайте ему самому продолжать рассказ о том, как он победил то, что его пугает, — или, еще лучше, пожалел или подружился с ним. Методы, как в рисунке. Выясните, что больше всего пугает, предлагайте разные варианты причин, почему так случилось, что этот персонаж стал именно таким. Сказка обязательно закончится добром, и довольно скоро (если не сразу) страх сойдет на нет.

Если вы показываете ребенку мультфильмы — обратите на них внимание. Может быть, раздражитель где-то в них. Пересмотрите, найдите и устраните причину. Читайте книги внимательно, может быть, кто-то из любимых персонажей сделал что-то неожиданное и пугающее, вы не заметили, а ваш ребенок впечатлился.

Обратите внимание на современную детскую литературу, в ней очень много прекрасных книг о проживании детьми страхов, с маленькими персонажами в главной роли — специально для таких случаев. Обратите внимание на себя. Иногда детские фантазии — метафоры ситуаций в семье или близком окружении. Выслушайте ребенка и подумайте, может быть, таким образом он переживает какую-то внешнюю историю. В этом случае самой лучшей помощью будет налаживание микроклимата в доме. А если это по каким-то причинам невозможно, поговорите с ребенком, осторожно и деликатно объясните ему, почему сейчас все обстоит именно так.

Опять же, не нивелируйте страх, но пообещайте, что будете всегда делать все возможное, чтобы его защищать в любом самом темном лесу. И конечно постарайтесь сдержать обещание.

В норме детские страхи-фантазии появляются и проходят за три-четыре недели. Если стадия задерживается, перерождается или усиливается, не бойтесь обратиться к детскому психологу.