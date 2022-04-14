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2 часа назад

Как уберечь ребенка от нервного срыва: советы врачей

РИА "ФедералПресс"

Невролог Видновской районной клинической больницы Дмитрий Кузьмин рассказал, что для ребенка важны регулярный сон, физические нагрузки и полноценное питание. Тогда он «сможет все сам преодолеть».

Как уберечь ребенка от нервного срыва: советы врачей
Фото: Annette Riedl / dpa / globallookpress.comAnnette Riedl / dpa / globallookpress.com

Также важно хвалить и подбадривать его. Этого будет достаточно для того, чтобы преодолеть четверть и хорошо окончить школу, настроиться на летний отдых и с новыми силами подготовиться к очередному учебному году.

Также специалист посоветовал установить «час тишины». Нужно отложить при ребенке телефон, таким образом показывая ему пример. Важно, чтобы он выпивал не менее полутора литров воды в сутки, занимался легкой гимнастикой по утрам.

«Сделайте акцент на питании. Витамин А содержится в фруктах и моркови, В – в бобовых, горохе, мясной пище. В1 и В6 участвуют в функционировании нервной системы», – посоветовал невролог.

Психолог Александра Метальникова подчеркнула, что дети, как зеркало, отражают родительский стресс. Она порекомендовала заранее попробовать дыхательную гимнастику на случай стрессовых ситуаций, особенно детям. По ее словам, нужно начинать с себя. Только своим примером можно показать ребенку, как справляться со стрессом, договариваться и успокаиваться, передает «Общественная служба новостей».

Ранее «ФедералПресс» писал о том, как вернуть душевные силы на фоне стрессов. Фото:

Дети,Дмитрий Кузьмин,
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