Эксперт назвал вопрос, помогающий определить склонность к точным наукам

Каждый родитель мечтает, чтобы его ребенок в будущем нашел любимую работу и состоялся как специалист. Для этого мамы и папы с раннего детства водят своих наследников на самые разные секции, стараясь определить, какие же склонности имеются у их малышей. Математик Алексей Савватеев готов упроситить задачу тысячам родителей! В рамках нового выпуска YouTube-шоу «10 глупых вопросов» доктор математических наук озвучил вопрос, который наверняка поможет определить у дошкольника способности к точным или гуманитарным наукам.
Математика многоэтажна, и пока ты не освоишь один этаж, бессмысленно переходить на другой. На первом этаже математики абстракция числа. Это самый простой уровень, который должен освоить ребенок.
Что это значит? Например, ты говоришь 3-летнему или 4-летнему малышу: «У тебя было 3 апельсина, и я прибавил к ним 2 яблока. Сколько в итоге у тебя фруктов?». Уже на этом этапе можно определить склонность ребенка к математике. Если дошкольник, не задумываясь, отвечает «5», значит абстрактное мышление у него развито достаточно хорошо. Если же начинается какая-то рефлексия, он отмечает, что нельзя складывать апельсины с яблоками, то, скорее всего, это человек гуманитарного склада, который не может избавиться от мысли, что апельсины – это одно, а яблоки – другое, – делится популяризатор математики среди детей и взрослых.
Отметим, что несколько месяцев назад ученые Российской академии образования и МГУ имени М.В. Ломоносова озвучили неожиданное заявление. В результате многочисленных исследований эксперты пришли к выводам, что большое влияние на развитие математических способностей оказывает саморегуляция ребенка, иными словами – его умение контролировать эмоции и поведение.
Именно саморегуляция лежит в основе успешной адаптации ребенка к школьному обучению, его академической и социальной успешности. Мы можем с уверенностью сказать, что дети, обладающие сформированной на высоком уровне саморегуляцией, имеют больше шансов хорошо учиться. Особенно ярко это проявляется в освоении математики. Здесь связь даже более тесная, чем с чтением и письмом, – отмечает заведующий кафедрой психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Веракса.
К слову, помочь вашему ребенку в развитии математических способностей могут не только школьные учителя и многочисленные кружки, но и онлайн-уроки одного из самых популярных математиков на просторах интернета Петра Земского. Обаятельный учитель из Челябинска совершенно бесплатно публикует в личном блоге на YouTube ролики, в которых простым языком делиться своими знаниями в области алгебры и геометрии.
Все лишние слова отбрасываю, оставляю выжимку. Каждый ролик выстроен по драматургии произведения искусства — с завязкой, кульминацией и развязкой. Мне иногда пишут: «Почему вы кричите?». А я не кричу, я эмоционально окрашиваю. По правилам педагогики, нельзя монотонно говорить, а то ребенок через два предложения перестанет слушать. Ну и важна любовь к предмету, не наигранная искренность – зритель это всегда чувствует, – признавался в разговоре с журналитом «Комсомольской правды» учитель.