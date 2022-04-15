Эксперт назвал вопрос, помогающий определить склонность к точным наукам

Что это значит? Например, ты говоришь 3-летнему или 4-летнему малышу: «У тебя было 3 апельсина, и я прибавил к ним 2 яблока. Сколько в итоге у тебя фруктов?». Уже на этом этапе можно определить склонность ребенка к математике. Если дошкольник, не задумываясь, отвечает «5», значит абстрактное мышление у него развито достаточно хорошо. Если же начинается какая-то рефлексия, он отмечает, что нельзя складывать апельсины с яблоками, то, скорее всего, это человек гуманитарного склада, который не может избавиться от мысли, что апельсины – это одно, а яблоки – другое, – делится популяризатор математики среди детей и взрослых.