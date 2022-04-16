Перечислены основные причины появления «зацеперов»

Подростки-«зацеперы» уверены, что с ними ничего трагичного не произойдет, заявила психоаналитик, кандидат социологических наук Людмила Полянова. Причинами появления опасного увлечения социолог поделилась в беседе с «Лентой.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

15 апреля Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Нововведения предполагают увеличение штрафов за нарушение правил поведения на железнодорожном транспорте. Одно из изменений, обратившее на себя внимание, стало увеличение штрафа для «зацеперов» со 100 до 4000 рублей. «Зацеперами» называют людей, которые передвигаются на поездках и других видах транспорта, ухватившись снаружи. В основном «зацеперами» является молодежь.

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«С детства таким подросткам не внушают, что он уникальный, поэтому не создается ощущение собственной жизни. Очень часто они абсолютно уверены, что с ними ничего не случится. Во многом этому способствуют компьютерные игры, где есть запасная жизнь. Мозг воспринимает это за правду», — считает психоаналитик, социолог Людмила Полянова.

В последние годы «зацепинг», или как его еще называют «трейнсерфинг» и «трейнхопинг», стал все активнее распространяться среди молодежи. По данным РЖД, в течение первого года увлечения «зацепингом» погибают или травмируются две трети экстремалов. 50 процентов из выживших становятся инвалидами.

«Когда подросток рискует, он крутой, как модно говорить. Это вызывает интерес у сверстников. Поэтому они увлекаются таким опасным времяпрепровождением», — поделилась своим мнением психоаналитик.

Увеличить штрафы и внести изменения в КоАП предложили депутаты Госдумы от «Единой России». В обращении говорилось, что смысл увеличения штрафов заключается в более внимательном и быстром реагировании со стороны правоохранителей, а также в более серьезных беседах с подростками со стороны родителей.

«Я за профилактику и беседы. Все, что делает ребенок или подросток, что вызывает у окружения опасение и возмущение — это обращение к взрослым. Еще бы я штрафовала службы, которые должны не допускать, чтобы зацеперы имели возможность цепляться, например службу охраны железнодорожных путей», — подвела итог Людмила Полянова.