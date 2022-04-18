Почему у вашего ребенка нет друзей и надо ли с этим что-то делать

Ликбез для родителей о детской дружбе от известного психолога, практика с большим опытом Светланы Назоевой.

«У моего ребенка нет друзей», «У моего ребенка не получается дружить, его все время используют», «Моему ребенку не нужны реальные друзья, его вполне устраивает дружба с „крутым парнем“ из компьютерной игрушки», «Для моей дочки самая лучшая подруга — это я, ее мама, только мне она доверяет все свои секреты», «Мой ребенок избегает новых знакомств, у него нет никакого стремления заводить себе друзей»… Подобные фразы приходится слышать довольно часто от родителей. И это проблема, на самом деле, гораздо серьезнее и глубже, нежели может показаться на первый взгляд. Если родитель вовремя ее обнаружит у своего ребенка, а психолог грамотно диагностирует, то вероятность того, что правильно подобранная проработка даст положительную динамику, возрастает многократно.

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Проблема обозначена. Что дальше?

Какие же шаги нужно предпринять родителям? Что делать, если вдруг вы стали замечать симптомы этой «антидружбы» в своем ребенке? Как и чем помочь своему чаду познать эту важнейшую область межличностных отношений под названием «дружба»? Что необходимо предпринять в первую очередь и почему нужно действовать незамедлительно? Как разобрать ситуацию на составляющие и выработать четкий план действий?

Рецепт №1

Первое, что нужно сделать, если стали иметь место явные проявления замкнутости ребенка, его стремления «уйти в тень» — это внимательно посмотреть и постараться выделить ключевые закономерности в его поведении. Здесь можно будет увидеть несколько причинно-следственных связей. Например, ребенок отказывается от дальнейшей попытки налаживать дружеские отношения со сверстниками по причине того, что уже получил некое разочарование. Налицо — неуверенность в собственной индивидуальности, снижение самооценки. Вполне возможно, что ему просто уже пришлось столкнуться с вариантом предательства, которое он воспринял болезненно. Он старается ограничить себя от подобных эмоциональных ударов, оберегает себя, усиливая тем самым комплекс личной неполноценности. Поэтому, ему гораздо комфортнее и безопаснее находиться в обособленности от реальных отношений, проявляя себя в виртуальном мире. Важным негативным фактором является то, что у ребенка нет полного доверия и к своим родителям. Как говорят психологи, «надорвана эмоциональная пуповина». В противном случае, он бы уже давно поделился своей проблемой в надежде быть понятым. Подобная ситуация требует незамедлительного вмешательства специалиста. И работать в этом случае придется не только с ребенком, но и с его родителями в первую очередь.

Если родитель признает и готов пересмотреть и кардинально изменить свою политику по отношению к ребенку с авторитарной, требующей неукоснительного подчинения, на доверительную и партнерскую, то положительный результат в решении этой проблемы не заставит себя ждать. Здесь, главное, донести до родителя, что все страхи ребенка совершить ошибку, не оправдать родительских ожиданий, боязнь выйти за рамки «удобного ребенка» — это и есть основная причина того, что ребенок испытывает страх, чувство вины и неуверенность. И все это он неосознанно проецирует на взаимоотношения вне своей семьи. Боится сделать лишнее движение, чтобы не испортить мнение о себе со стороны сверстников. Поэтому, ребенку гораздо комфортнее дружить «с самим собой» и «не впускать» в эту дружбу посторонних. Проявление интровертивного характера, помноженного на авторитарное влияние со стороны родителей на лицо. С этим надо работать специалисту.

Рецепт №2

Родителям есть смысл тщательно разобраться и выяснить, на какие именно предпочтения акцентируется ваш ребенок в выборе объекта для дружбы. Возможно, ему комфортнее общаться именно со старшим, либо, наоборот, с младшим по возрасту. Таким образом может проявляться творческое начало, одаренность и талант. Здесь родителю важно помочь ребенку не выйти из этого русла, правильно направить его внимание, помочь в развитии его способностей и интересов. Но, не стоит не коем образом смещать акцент только на это. Полноценная жизнь ребенка в социуме не должна уходить на второй план. Коммуникативные навыки, умение выстраивать отношения за пределами своего личного пространства, открытость возможностям новых знакомств, желание не только брать, но и отдавать, готовность жертвовать личными амбициями ради дружбы. Вот те первостепенные основы, которые родители должны поставить в разряд приоритетных, если они искренне заинтересованы в том, чтобы их ребенок смог познать, что такое настоящая дружба.

В этих вопросах не должно быть линейного и одностороннего подхода. Для каждой возрастной категории детей есть в этом свои особенности. Но, особого внимания требует именно подростковый возраст. Не потерять контакт, не утратить доверие, стать для ребенка старшим товарищем, помощником, союзником, партнером и другом — вот основные задачи, от правильного решения которых со стороны родителей либо старших наставников зависит, сможет ли подросток комфортно чувствовать себя в социуме.

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