Врач предупредил об опасности популярного питания для детей

«И в традиционном для русского народа питании в рационе неизменно присутствовали животные продукты. С этой точки зрения более здоровым будет кормить ребенка привычными для его предков курицей и рыбой, чем авокадо и киноа. И тем более соей, которая часто вызывает аллергию», — отметил он.