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32 минуты назад

Врач предупредил об опасности популярного питания для детей

Lenta.ru

Врач-педиатр, ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус предупредил об опасности веганства для детей. По его словам, этот популярный тип питания подрывает детское здоровье. Своим мнением он поделился в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Врач предупредил об опасности популярного питания для детей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Доктор объяснил, что веганство является жесткой растительной диетой.

«Чем больше ограничений — тем труднее сформировать полноценный рацион, обеспечивающий организм всем необходимым. И особенно растущий организм, если мы говорим о детях», — заявил он.

По словам педиатра, сбалансированное и полноценное питание крайне важно для детского организма, так как это время активного роста и быстрого расхода питательных веществ.

«И в традиционном для русского народа питании в рационе неизменно присутствовали животные продукты. С этой точки зрения более здоровым будет кормить ребенка привычными для его предков курицей и рыбой, чем авокадо и киноа. И тем более соей, которая часто вызывает аллергию», — отметил он.

Продеус подчеркнул, что получить необходимые питательные вещества из пищи при веганстве невозможно, для этого потребуется регулярный прием добавок. В перспективе такая диета может подорвать здоровье ребенка, добавил специалист.

«Питательное голодание в детстве – это проблемы с ЖКТ, дефицит мышечной массы и замедление развития, снижение иммунитета, а также целый букет других заболеваний», — резюмировал доктор.

Дети,Первый канал,
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