Названы главные ошибки родителей при общении с пьяным подростком

Психолог Полина Заргарова объяснила, как не стоит общаться с подростком, если он пришел домой нетрезвым, чтобы избежать конфликта и быть услышанным. Ее слова передает онлайн-издание Пятый канал.

Среди главных ошибок при общении с выпившим ребенком, которые перечислила специалист, — потеря контроля родителей над собственными эмоциями. Если подросток пьян, нет смысла кричать на него. Под действием алкоголя реакция любого человека будет заторможена, он не воспримет информацию, которую до него пытаются донести.

Заргарова посоветовала взрослым взять себя в руки и отложить воспитательную беседу на следующий день.

«Если ситуация уже случилась, то самое правильное будет — обнять ребенка, поцеловать и уложить его спать. Если в этот момент начать что-то выяснять, вы можете получить неадекватную реакцию, которая спровоцирует ссору, скандал. Это будет только мешать налаживанию дальнейших отношений»,

— пояснила психолог.

Вторая ошибка, по мнению специалиста, — будить ребенка рано утром из-за желания поскорее выяснить с ним отношения. Родителям важно подготовиться к конструктивному разговору, а подростку необходимо прийти в себя, чтобы быть готовым к неприятным объяснениям. Заргарова подчеркнула, что диалог должен проходить не на повышенных тонах, а спокойно, без криков и обвинений. Задача родителей в такой ситуации — не пристыдить ребенка, а узнать, что спровоцировало, с кем он был вечером и как ощущает себя сейчас.