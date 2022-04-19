Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+5° в 
USD 79.45EUR 86.43
Войти в почту
3 часа назад

В российском регионе откроют школу для единственного ученика

Lenta.ru

Прокуратура Приморского края добилась отмены решения о закрытии школы в поселке Горный, в котором проживает единственный ученик. Об этом представитель надзорного ведомства рассказал РИА Новости.

В российском регионе откроют школу для единственного ученика
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В феврале прошлого года глава Кировского района решил ликвидировать школу, указав на то, что в то время там учился единственный ученик — первоклассник. В итоге ребенка перевели на домашнее обучение, поскольку в противном случае ему нужно было бы каждый день добираться до соседней школы, расположенной в 31 километре от дома.

Прокуратура выявила, что такое расстояние на один километр превышает максимально допустимый норматив удаленности, к тому же решение о закрытии было принято без создания комиссии и без учета мнения местных жителей. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.

В 2021 году сообщалось, что в школу села Большой Кашелак Иркутской области 1 сентября пошел единственный первоклассник. По словам педагогов, в школе учится брат 7-летнего Димы, который старше его на год. Всего в сельской школе начнут учебу осенью семь детей — они обучаются в начальных классах. С пятого класса учеников возят в соседний поселок.

Ранее стало известно, что в вологодском поселке Таловка 17-летний подросток стал учащимся первого класса. Семья ученика, переехавшая в поселок, выступала против его образования, но комиссия по делам несовершеннолетних постановила направить юношу на учебу.

Дети,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители