Назван лучший город России для жизни с детьми

Лучшим городом России для жизни с семьей и детьми назвали Москву — за российскую столицу высказался 41 процент россиян. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Работа.ру», сообщает издание «Газета.Ru».

Фото: АГН «Москва» АГН «Москва»

В опросе приняли участие более трех тысяч пользователей сервиса со всех регионов страны. Среди преимуществ Москвы респонденты указали развитую инфраструктуру, а также образовательные и карьерные возможности.

Второе место в списке лучших городов занял Сочи — за него проголосовали 36 процентов отпрошенных. Россияне оценили там экологическую ситуацию, развитую медицину и низкий уровень стресса. 34 процента выделили Санкт-Петербург, оценив его инфраструктуру, а также возможности получить образование и построить карьеру. В топ-5 рейтинга вошли Краснодар (33 процента респондентов) и Калининград (25 процентов).