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3 часа назад

Пара судится с клиникой из-за рождения мальчика вместо девочки

Мир новостей

Однополая супружеская чета Хизер и Робин Вильгельм-Рутенберг решили завести ребенка и прибегли к помощи медиков. У них имелось одно условие: родиться должна была дочь. Врачи заверили пару, что это пожелание будет выполнено, но на 15 неделе беременности американок ожидало потрясение.

Пара судится с клиникой из-за рождения мальчика вместо девочки
Фото: PixabayPixabay

Оказалось, что из-за врачебной ошибки Хизер вынашивает мальчика. Женщины заявили, что такое известие нанесло им тяжелую эмоциональную травму. Будущая мать даже собиралась сделать аборт, но её отговорили друзья и семья.

У пары родился сын в 2020 году. Женщины рассказывают, что поначалу не хотели прикасаться к малышу, но затем полюбили ребенка. Теперь пара хочет судиться с клиникой, чтобы добиться справедливости и получить компенсацию от больницы.

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