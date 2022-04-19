Пара судится с клиникой из-за рождения мальчика вместо девочки

Однополая супружеская чета Хизер и Робин Вильгельм-Рутенберг решили завести ребенка и прибегли к помощи медиков. У них имелось одно условие: родиться должна была дочь. Врачи заверили пару, что это пожелание будет выполнено, но на 15 неделе беременности американок ожидало потрясение.

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Оказалось, что из-за врачебной ошибки Хизер вынашивает мальчика. Женщины заявили, что такое известие нанесло им тяжелую эмоциональную травму. Будущая мать даже собиралась сделать аборт, но её отговорили друзья и семья.