Аутизм и аутичные черты у ребенка: в чем разница

Характер – это обязательное наличие нескольких индивидуальных и отличительных черт. И аутичных, в том числе. Но для постановки диагноза «аутизм» эти черты не являются основанием. Аутизм – это не болезнь, которую можно вылечить, а нарушения в развитии. И для постановки диагноза специалист ориентируется на наличие 3 основных черт – «триады аутизма». Аутичные черты же могут присутствовать в характере и здорового ребенка.
Расскажем об аутичных чертах характера ребенка, а также о признаках и проявлениях аутизма.
Аутичные черты могут проявиться у малыша уже в раннем возрасте.
Чаще всего к аутичным относят следующие черты характера.
1. Проблемы с коммуникацией. Малыш:
2. Привязанность к определенным вещам. Ребенок предпочитает одну погремушку или соску, затем – только определенную одежду или игрушку.
3. Задержка в формировании моторных навыков. Малыш позже сверстников начинает сидеть, ползать и ходить.
4. Избирательность в еде. Ребенок предпочитает одни продукты питания, отрицая другие.
5. Задержка в формировании речевых навыков.
6. Избирательность в общении. Малыш может выбрать в семье одного или нескольких членов для общения, игнорируя остальных.
7. Неадекватная реакция на:
8. Наличие стимов (однообразных повторяющихся движений), а именно:
2-3 подобные черты вовсе не означают наличие аутизма. Многое из перечисленного присутствует практически у каждого взрослого. Один может быть избирателен в еде, другой – в выборе одежды и ароматов. У третьего есть привычка качать ногой, а четвертый не переносит громкие звуки и резкие запахи.
Если подобные черты присутствуют в поведении ребенка, следует более внимательно относиться к нему, а при подключении дополнительных беспокоящих признаков немедленно обратиться к специалисту.
Аутизм – это не болезнь, поэтому его нельзя вылечить лекарствами. Причины такого аномального развития до сих пор не изучены.
Основное проявление развития ребенка при аутизме – нарушение восприятия внешних раздражителей, которое провоцирует:
1. Отсутствие зрительного контакта с мамой в раннем возрасте, а в более старшем – игнорирование просьбы посмотреть в глаза, повернуть лицо.
2. Полное игнорирование обращенной речи.
3. Выраженная негативная реакция на прикосновения и на любые телесные контакты.
4. Отсутствие таких речевых навыков, как:
5. Нарушения моторного развития. Невозможность повторить действие по подражанию и образцу. Отсутствие навыков самообслуживания.
6. Стереотипное поведение и наличие множественных стимов.
7. Нарушения внимания и памяти. Трудности в овладении новыми знаниями.
8. Однотипные движения с игрушками. Отсутствие игр (особенно сюжетно-ролевых).
При постановке диагноза специалист, прежде всего, ориентируется на так называемую триаду.
Триада – это основные черты аутизма, которые могут сопровождаться множеством других, а именно:
Вместо итога хочется посоветовать родителям: относитесь очень внимательно к развитию и воспитанию ребенка. При малейших подозрениях обращайтесь к профильным специалистам для комплексной оценки развития малыша. Однако не ищите проблему там, где ее нет. Скорректировать состояние ребенка возможно совместными усилиями врачей, педагогов, психологов и самих родителей.