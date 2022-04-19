Аутизм и аутичные черты у ребенка: в чем разница

Характер – это обязательное наличие нескольких индивидуальных и отличительных черт. И аутичных, в том числе. Но для постановки диагноза «аутизм» эти черты не являются основанием. Аутизм – это не болезнь, которую можно вылечить, а нарушения в развитии. И для постановки диагноза специалист ориентируется на наличие 3 основных черт – «триады аутизма». Аутичные черты же могут присутствовать в характере и здорового ребенка.

Расскажем об аутичных чертах характера ребенка, а также о признаках и проявлениях аутизма.

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Какие черты характера у ребенка можно назвать аутичными

Аутичные черты могут проявиться у малыша уже в раннем возрасте.

Чаще всего к аутичным относят следующие черты характера.

1. Проблемы с коммуникацией. Малыш:

избегает зрительного контакта;

игнорирует обращенную к нему речь;

не тянется на ручки;

негативно реагирует на телесный контакт с мамой.

2. Привязанность к определенным вещам. Ребенок предпочитает одну погремушку или соску, затем – только определенную одежду или игрушку.

3. Задержка в формировании моторных навыков. Малыш позже сверстников начинает сидеть, ползать и ходить.

4. Избирательность в еде. Ребенок предпочитает одни продукты питания, отрицая другие.

5. Задержка в формировании речевых навыков.

6. Избирательность в общении. Малыш может выбрать в семье одного или нескольких членов для общения, игнорируя остальных.

7. Неадекватная реакция на:

некоторые запахи;

звуки;

яркий свет;

другие раздражители.

8. Наличие стимов (однообразных повторяющихся движений), а именно:

раскачиваний;

потирания ладошек;

махов руками;

кивания головой.

2-3 подобные черты вовсе не означают наличие аутизма. Многое из перечисленного присутствует практически у каждого взрослого. Один может быть избирателен в еде, другой – в выборе одежды и ароматов. У третьего есть привычка качать ногой, а четвертый не переносит громкие звуки и резкие запахи.

Helena Lopes/Pexels

Если подобные черты присутствуют в поведении ребенка, следует более внимательно относиться к нему, а при подключении дополнительных беспокоящих признаков немедленно обратиться к специалисту.

Какие признаки в поведении ребенка могут говорить об аутизме

Аутизм – это не болезнь, поэтому его нельзя вылечить лекарствами. Причины такого аномального развития до сих пор не изучены.

Основное проявление развития ребенка при аутизме – нарушение восприятия внешних раздражителей, которое провоцирует:

нарушение коммуникации с окружающим миром;

трудности адаптации к новым условиям;

возникновение стойких привычек.

В отличие от аутичных черт, аутизм проявляется более выраженными, стойкими и многочисленными признаками и, самое главное, нарушениями в развитии ребенка.

Проявления аутизма

1. Отсутствие зрительного контакта с мамой в раннем возрасте, а в более старшем – игнорирование просьбы посмотреть в глаза, повернуть лицо.

2. Полное игнорирование обращенной речи.

3. Выраженная негативная реакция на прикосновения и на любые телесные контакты.

4. Отсутствие таких речевых навыков, как:

гуление;

лепет;

первые слова.

В более старшем возрасте наблюдается отсутствие или грубое нарушение речевого развития.

5. Нарушения моторного развития. Невозможность повторить действие по подражанию и образцу. Отсутствие навыков самообслуживания.

6. Стереотипное поведение и наличие множественных стимов.

7. Нарушения внимания и памяти. Трудности в овладении новыми знаниями.

8. Однотипные движения с игрушками. Отсутствие игр (особенно сюжетно-ролевых).

Как ставится диагноз «аутизм»

При постановке диагноза специалист, прежде всего, ориентируется на так называемую триаду.

Задержка или аномалии развития.

Нарушения социального взаимодействия (общения и коммуникации).

Стереотипное поведение.

Триада – это основные черты аутизма, которые могут сопровождаться множеством других, а именно:

агрессией;

самоагрессией;

истеричностью;

фобиями;

избирательностью и др.