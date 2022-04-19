Почему не нужно говорить ребенку: «Ты такой же, как твой отец!»

Семейная жизнь далеко не всегда и не у всех складывается идеально или даже хотя бы просто нормально — мы с вами знаем, что половина из всех браков, заключенных в нашей стране, распадаются. Причем большая часть из них — в первый год жизни ребенка, время, когда отношения в паре претерпевают огромные изменения: муж и жена превращаются в родителей.

Фото: CHIPS journal CHIPS journal

Но даже тем, кто пройдет эту бурю без видимых потерь, тоже не будет легко: кризисы случаются даже в самых благополучных семьях. А что, если разлад приведет к разводу? Мы уже обсуждали, как развод отражается на ребенке, а сегодня хотим поговорить о такой проблеме, как вербальная агрессия, направленная на ребенка от одного родителя через другого.

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Проще говоря, о случаях, когда мама кричит ребенку: «Ты такой же, как твой отец!». Почему стоит всеми силами воздерживаться от этой фразы и как она на самом деле влияет на детей, — в нашем разборе.

Потому что это понижает самооценку ребенка

Гнев женщины, которая прошла через болезненный развод и ежедневно невольно получает напоминание о нем через повадки, внешность, реакции и другие особенности своего ребенка, в общем и целом понятен. Но ведь ребенок ни в чем не виноват — он дитя двоих людей!

Иной раз кажется, что брошенное «ты такой же, как твой отец», не несет какой-то невероятной смысловой нагрузки, и звучит не для того, чтобы кого-то по-настоящему обидеть, а лишь для того, чтобы сбросить напряжение. Но на самом деле дети не относятся к сказанным вами словам абстрактно.

Ребенок слышит, что вы не только оскорбляете второго родителя (о котором специалисты рекомендуют говорить максимально нейтрально), но и его самого: раз в папе есть что-то ужасное, это ужасное есть и во мне! Когда ребенок постоянно слышит, что он «такой же, как его отец», он усвоит это, и все негативное, что он слышит об отце, он будет применять к себе. Как вы понимаете, это никак не будет способствовать развитию здоровой самооценки.

Потому что ребенок будет сомневаться в чувствах к своему отцу

Особенно об этом важно помнить, если вы все еще живете вместе, но, например, просто поссорились или переживаете турбулентный период в отношениях. Сейчас ребенку нужна надежная эмоциональная опора, а не критика, к которой он, по сути, не имеет никакого отношения.

Если ребенок регулярно слышит выражение «ты как твой отец» в оскорбительном контексте, он будет испытывать противоречивые чувства, которые могут стать причиной кризиса идентичности.

С одной стороны, он будет получать послание о том, что он «такой же плохой, как его отец», а с другой, если кто-то захочет сделать ему комплимент и скажет, например, «ты такой же высокий, как твой отец», подвергать сомнению и хорошие качества своего отца — и самого себя. Что не так с тем, что мой отец высокий? Почему его походка, которую я унаследовал, какая-то не такая?

Потому что ребенок может усомниться в вашей любви

Если в выражение «ты такой же, как твой отец» вы вкладываете отрицательную коннотацию, ребенок быстро сообразит, что его папа — человек, который очень не нравится его маме. А если он сам так похож на папу, значит, и он сам не нравится маме — вот такая простая логика.

Для того, чтобы понять, как чувствуют себя дети в семьях, где мама открыто не любит папу и проецирует эту нелюбовь на ребенка, можно почитать, например, вот это открытое обсуждение на Reddit, где пользователи делятся опытом воспитания в семье с установкой «ты такой же, как твой отец».