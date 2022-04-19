Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+8° в 
USD 79.45EUR 86.43
Войти в почту
2 часа назад

Как бедность и преступность влияют на мозг детей

Ferra.ru

Бедность и преступность могут иметь разрушительные последствия для здоровья ребёнка и, как выяснили учёные, даже влиять на структуру и функции мозга детей ещё до рождения.

Как бедность и преступность влияют на мозг детей
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Учёные провели МРТ на спящих здоровых новорождённых. Анализ снимков показал, что дети матерей, сталкивающихся с неблагоприятными условиями, например бедностью, как правило, рождаются с мозгом меньшего объёма. Помимо этого, у таких детей меньше извилин. Меньшее количество и более мелкие извилины обычно указывают на незрелость мозга.

Другой эксперимент продемонстрировал, что у матерей из районов с высоким уровнем преступности родились младенцы, чей мозг в первые недели жизни функционировал иначе, чем у детей, рождённых в благополучных районах.

«Эти исследования показывают, что опыт матери во время беременности может иметь большое влияние на развитие мозга её ребенка», — отметили исследователи.

Дети,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители