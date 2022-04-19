Как бедность и преступность влияют на мозг детей

Бедность и преступность могут иметь разрушительные последствия для здоровья ребёнка и, как выяснили учёные, даже влиять на структуру и функции мозга детей ещё до рождения.

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Учёные провели МРТ на спящих здоровых новорождённых. Анализ снимков показал, что дети матерей, сталкивающихся с неблагоприятными условиями, например бедностью, как правило, рождаются с мозгом меньшего объёма. Помимо этого, у таких детей меньше извилин. Меньшее количество и более мелкие извилины обычно указывают на незрелость мозга.

Другой эксперимент продемонстрировал, что у матерей из районов с высоким уровнем преступности родились младенцы, чей мозг в первые недели жизни функционировал иначе, чем у детей, рождённых в благополучных районах.