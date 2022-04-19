Взросление ребенка: психолог поделилась советами с родителями

Взросление ребенка: психолог Семейного Центра «Берегиня» поделилась советами с родителями.
Сотрудник Семейного центра «Берегиня» 19 апреля поделилась с родителями советами на тему принятия взросления своего ребенка. На пути во взрослую жизнь меняются вкусы и желания, взгляды и цели. О том, как найти баланс в процессе воспитания, сохранив связь с ребенком, рассказала психолог центра Валерия Авданина.
Во-первых, специалист посоветовала вспомнить свой собственный переходный возраст. Во—вторых, научиться разговаривать с ребенком не только о школе и оценках, но и о нем самом. — Станьте для дочери или сына другом, а не строгим наставником.
Примите его таким — взрослым, самостоятельным, порой слишком резким и своевольным, но помните, что он все так же остается вашим ребенком, которому вы все так же нужны, — отметила Валерия Авданина. Специалист объяснила, что задача родителей — сопровождать детей на пути во взрослую жизнь, но не проходить его за них.