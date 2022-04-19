Взросление ребенка: психолог поделилась советами с родителями

Взросление ребенка: психолог Семейного Центра «Берегиня» поделилась советами с родителями.

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Сотрудник Семейного центра «Берегиня» 19 апреля поделилась с родителями советами на тему принятия взросления своего ребенка. На пути во взрослую жизнь меняются вкусы и желания, взгляды и цели. О том, как найти баланс в процессе воспитания, сохранив связь с ребенком, рассказала психолог центра Валерия Авданина.

Во-первых, специалист посоветовала вспомнить свой собственный переходный возраст. Во—вторых, научиться разговаривать с ребенком не только о школе и оценках, но и о нем самом. — Станьте для дочери или сына другом, а не строгим наставником.