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17 минут назад

Врач назвал возраст пика репродуктивной функции у мужчин и женщин

Lenta.ru

Врач-репродуктолог Павел Базанов назвал возраст пика репродуктивной функции у мужчин и женщин. В беседе с «Вечерней Москвой» он рассказал, что в последние годы возрастная граница значительно сдвинулась.

Назван возраст пика репродуктивной функции у мужчин и женщин
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, по его словам, пик репродуктивной функции у женщин наступает в 44 года, а у мужчин — в 55-57 лет. «Дальше начинает снижаться качество мужских и женских половых клеток. Следовательно, зачать ребенка после 50 становится довольно проблематично»,

— предупреждает Базанов.

Также репродуктолог подтвердил, что в последние годы становится больше пар, которые становятся впервые родителями после 40 лет.

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