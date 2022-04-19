Назван возраст пика репродуктивной функции у мужчин и женщин

Так, по его словам, пик репродуктивной функции у женщин наступает в 44 года, а у мужчин — в 55-57 лет. «Дальше начинает снижаться качество мужских и женских половых клеток. Следовательно, зачать ребенка после 50 становится довольно проблематично»,