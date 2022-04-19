Назван возраст пика репродуктивной функции у мужчин и женщин

Врач-репродуктолог Павел Базанов назвал возраст пика репродуктивной функции у мужчин и женщин. В беседе с «Вечерней Москвой» он рассказал, что в последние годы возрастная граница значительно сдвинулась.
Так, по его словам, пик репродуктивной функции у женщин наступает в 44 года, а у мужчин — в 55-57 лет. «Дальше начинает снижаться качество мужских и женских половых клеток. Следовательно, зачать ребенка после 50 становится довольно проблематично»,
— предупреждает Базанов.
Также репродуктолог подтвердил, что в последние годы становится больше пар, которые становятся впервые родителями после 40 лет.