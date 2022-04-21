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38 минут назад

Многодетных семей стало больше

Курская правдаиещё 2

По итогам прошлого года количество многодетных семей выросло на 6% по сравнению с 2020 годом. Семья считается многодетной, если в ней трое и более детей.

Многодетных семей стало больше
Фото: Курская правдаКурская правда

Из 8 823 детей, которые родились в прошлом году, 3 402 ребёнка стали первенцами в своих семьях, 3 303 – стали вторыми в семье, 2 118 – третьими и последующими.

Число многодетных семей в Курской области увеличивается уже на протяжении 3 лет. Такая тенденция сохраняется и в первом квартале 2022 года, сообщают в пресс-службе обладминистрации.

Кстати, по данным ЗАГС самыми предпочитаемыми именами среди девочек остаются София и Ксения, среди мальчиков – Артём и Матвей. Топ-10 имён в 2022 году дополнили Тимофей, Александра и Валерия. Также с 2021 года наблюдается устойчивый рост популярности имени Ева.

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