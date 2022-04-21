Многодетных семей стало больше

По итогам прошлого года количество многодетных семей выросло на 6% по сравнению с 2020 годом. Семья считается многодетной, если в ней трое и более детей.

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Из 8 823 детей, которые родились в прошлом году, 3 402 ребёнка стали первенцами в своих семьях, 3 303 – стали вторыми в семье, 2 118 – третьими и последующими.

Число многодетных семей в Курской области увеличивается уже на протяжении 3 лет. Такая тенденция сохраняется и в первом квартале 2022 года, сообщают в пресс-службе обладминистрации.